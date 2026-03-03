وزارة الزراعة تطلق المنصة الوطنية لإحصاء الثروة الحيوانية في سوريا

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الزراعة السورية المنصة الوطنية لإحصاء الثروة الحيوانية في البلاد، بهدف الوصول لإحصاء دقيق واعتماد نهج التحول الرقمي، وتعزيز اتخاذ القرار القائم على الأدلة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مدد للتنمية وبناء السلام.

وأكدت دائرة الإعلام في وزارة الزراعة لـ سانا اليوم الثلاثاء، أنه تقرر إقامة الجولة الإحصائية الخاصة بتعداد الثروة الحيوانية اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء الـ 4 من آذار ولغاية يوم الثلاثاء الـ 17 من آذار 2026، داعية جميع المربّين للتعاون مع فرق العدّادين المنتشرين في القرى والمناطق، والالتزام بالتواجد قدر الإمكان خلال فترة الإحصاء، بما يسهم في إنجاح هذه العملية الوطنية وتحقيق أعلى درجات الدقة.

وأشارت الدائرة إلى ضرورة الإدلاء بالأرقام الصحيحة انطلاقاً من مبدأ المصداقية، وحفاظاً على الموارد الوطنية من الهدر، وضماناً لوضع خطط وسياسات دقيقة تخدم المربّين والقطاع الزراعي على حد سواء.

وأوضحت أنه سيتم تدقيق البيانات عبر لجان وزارية متخصصة، مشيرة إلى أن تقديم بيانات غير دقيقة قد يؤدي إلى حرمان صاحبها من الاستفادة مستقبلاً من البرامج والمزايا الداعمة، لافتة إلى أن المنصة تتضمن حزمة واسعة من المعلومات، تشمل إحصاءات الثروة الحيوانية، وعدد المربّين، ودوائر الزراعة، والوحدات الإرشادية، ويمكن الدخول إليها عبر الرابط: https://slp.gov.sy/.

يذكر أن الخطة الخمسية لوزارة الزراعة ركزت على ترقيم الثروة الحيوانية وربطه بقاعدة بيانات مركزية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية إلكترونية تشمل جميع أنواع الثروة الحيوانية، وتجهيز الفرق بالمعدات والأجهزة اللازمة، وتنفيذ حملات الإحصاء، والترقيم في المحافظات، وبناء قاعدة بيانات وربطها مركزياً قابلة للتحديث والمتابعة السنوية.