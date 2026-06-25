وزير الإدارة المحلية والبيئة يصدّق على موازنات عدد من مجالس المدن لعام 2026

دمشق-سانا

صدّق وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني على موازنات عدد من مجالس المدن لعام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم عمل الوحدات الإدارية وتمكينها من تنفيذ أولوياتها الخدمية والإدارية، ضمن مخصصات مالية واضحة ومعتمدة.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على “التلغرام” اليوم الخميس، أن عدد مجالس المدن التي جرى التصديق على موازناتها بلغ 106 مجالس في 11 محافظة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الـ14 من أيار وحتى الـ1 من حزيران 2026.

وبينت الوزارة أن من المجالس المصدّق على موازناتها، 22 مجلس مدينة في ريف دمشق، و19 في دير الزور، و14 في إدلب، و12 في حلب، و11 في حماة و10 في حمص.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار تصديق موازنة مجلس مدينة الفوعة لعام 2026 تضمّن تثبيت النفقات والإيرادات ضمن البنود المعتمدة.

واعتبرت الوزارة أن التصديق على الموازنات يساعد الوحدات الإدارية على العمل وفق مخصصات واضحة، وتنظيم عمليات الإنفاق والإيرادات، ومتابعة تنفيذ الأولويات الخدمية والإدارية، بما يلبي احتياجات المواطنين.

وتُعدّ موازنات مجالس المدن الأداة المالية الأساسية التي تعتمد عليها الوحدات الإدارية في سوريا لتنظيم عملها السنوي، إذ تحدد هذه الموازنات أولويات الإنفاق والإيرادات، وتُوجّه الموارد المتاحة نحو تنفيذ المشاريع الخدمية والبنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة في مختلف القطاعات.

ويأتي اعتماد موازنات مجالس المدن ضمن إطار الجهود الرامية إلى دعم اللامركزية الإدارية، وتمكين الوحدات المحلية من أداء مهامها الخدمية، وتحسين قدرتها على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الإداري في المحافظات.