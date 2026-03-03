غرفة تجارة ريف دمشق تبحث صعوبات منتجي الألبسة المدرسية

دمشق-سانا

بحث أعضاء لجنة النسيج والقماش والألبسة الجاهزة في غرفة تجارة ريف دمشق الصعوبات التي يواجهها منتجو الألبسة المدرسية، بعد إطلاق مسابقة وطنية لتصميم نموذج للباس المدرسي.

وتناول الاجتماع الذي جرى في مبنى الغرفة اليوم الإثنين، الخسائر الناتجة عن تلف الأقمشة الخاصة بألبسة المدرسية المخزنة، والتأكيد على إعلامهم بأي تغييرات قبل مدة لا تقل عن عام مع ضمان ملاءمة التصميم الجديد لكل شرائح المجتمع.

وأكد رئيس الغرفة عبد الرحيم زيادة على ضرورة بحث هذا الأمر مع وزارة التربية، للوقوف على ما تواجهه صناعة الألبسة المدرسية، والمشاركة في اتخاذ القرار المناسب لكل الأطراف.

واقترح المشاركون في الاجتماع تعديل الرسوم الجمركية على الأقمشة والخيوط، لتعزيز تنافسية الشركات المحلية إلى جانب الطلب من الجهات المتخصصة إمكانية منح تأشيرات دخول للتجار وأصحاب المنشآت إلى السعودية والصين بهدف فتح أسواق جديدة.

وكانت وزارتا التربية والتعليم، والثقافة، أعلنتا أواخر الشهر الماضي عن إطلاق مسابقة وطنية لتصميم نموذج للباس المدرسي للذكور والإناث، تشمل مراحل رياض الأطفال، والحلقة الأولى والحلقة الثانية من التعليم الأساسي، إضافة إلى مرحلة التعليم الثانوي، بهدف اعتماد تصاميم حديثة تنسجم مع الهوية التربوية والوطنية.