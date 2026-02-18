ارتفاع أسعار الذهب 100 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الأربعاء، بمقدار 100 ليرة للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، مقارنةً بالسعر الذي سجلته أمس الثلاثاء، البالغ 16 ألفاً و450 ليرة، وفقاً لقيمة العملة السورية الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ 16 ألفاً و550 ليرة مبيعاً، و16 ألفاً و200 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14 ألفاً و200 ليرة مبيعاً، و13 ألفاً و850 ليرة شراءً.

وشددت الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا من خلال جمعيات الصاغة التابعة لها، على ضبط السوق المحلية عبر إصدار التسعيرة يومياً، ومتابعة التزام محال الصاغة بها، بما يسهم في استقرار السوق، ومنع التلاعب بالأسعار.