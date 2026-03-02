ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 50% بعد وقف قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال

لندن-سانا

ارتفع سعر الغاز في أوروبا بأكثر من 50% اليوم الإثنين بعد أن أعلنت شركة قطر للطاقة تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أعقاب اعتداء إيراني على مرافقها الإنتاجية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن عقد “تي تي إف” الآجل، وهو يمثل المرجع الأوروبي، ارتفع بأكثر من 48% ليصل إلى 47,32 يورو للميغاواط ساعة، وهذا أعلى مستوى له منذ شباط 2025 عندما بلغ 47,70 يورو للميغاواط ساعة.

لكن هذا السعر لا يزال أقل بكثير من المستويات التي بلغها العام 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، عندما تجاوز 300 يورو.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت تعرض منشأتين للطاقة في البلاد لاعتداءات بطائرتين مسيّرتين أطلقتا من إيران، دون وقوع خسائر بشرية، فيما أعلنت شركة قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، إثر الاعتداءات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في مدينتي رأس اللفان ومسيعيد.