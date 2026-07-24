ارتفاع الأسهم الأوروبية مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا

لندن-سانا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية لأسهم شركات التكنولوجيا، لتعوض جانباً من خسائر الجلسة السابقة التي كانت الأكبر منذ أكثر من أسبوعين.

وذكرت رويترز أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي صعد بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 644.67 نقطة، مسجلاً مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين ارتفع مؤشر داكس الألماني مدعوماً بقفزة بلغت نحو 10 بالمئة في سهم شركة ساب، عقب إعلان شركة البرمجيات نتائج أظهرت نمواً تجاوز توقعات المحللين.

وصعد مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 1.7 بالمئة، ليعوض جزءاً من الخسائر التي تكبدها في الجلسات الماضية، بينما ارتفع القطاع على مؤشر ستوكس 600 بنحو 17 بالمئة منذ بداية العام، ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الأداء بعد قطاع الطاقة الذي حقق مكاسب تقارب 32 بالمئة.

ويواصل المستثمرون مراقبة التوازن بين النمو المتسارع المدفوع بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، والعوائد المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، وهو ما أسهم في زيادة تقلبات أسعار الأسهم خلال الفترة الأخيرة.

وكانت الأسهم الأوروبية سجلت يوم أمس الخميس أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من أسبوعين، متأثرة بنتائج أعمال دون التوقعات وارتفاع أسعار النفط الخام، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها في تعاملات اليوم بدعم من الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا.