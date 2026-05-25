سعر الذهب عيار 21 يواصل استقراره في السوق السورية

دمشق-سانا

‏ يواصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً استقراره في السوق السورية، اليوم الإثنين، محافظاً على المستوى الذي سجّله ‏أمس الأحد.‏

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17.650 ليرة ‏سورية جديدة مبيعاً و17.250 ليرة شراءً، فيما سجّل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 15.200 ليرة سورية جديدة مبيعاً ‏و14.800 ليرة شراءً.‏

وفي السوق العالمية، بلغ سعر الأونصة اليوم 4.557 دولاراً، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1.06%.‏

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في ‏الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات ‏الصاغة في المحافظات.‏