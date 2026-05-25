سعر الذهب عيار 21 يواصل استقراره في السوق السورية

دمشق-سانا
يواصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً استقراره في السوق السورية، اليوم الإثنين، محافظاً على المستوى الذي سجّله أمس الأحد.
وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17.650 ليرة سورية جديدة مبيعاً و17.250 ليرة شراءً، فيما سجّل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 15.200 ليرة سورية جديدة مبيعاً و14.800 ليرة شراءً.
وفي السوق العالمية، بلغ سعر الأونصة اليوم 4.557 دولاراً، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1.06%.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.