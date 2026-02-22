غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق حملة لتعزيز ثقافة الالتزام الضريبي

دمشق-سانا

أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها حملة توعوية جديدة، تحت شعار “ضريبتك واجب وطني”، بهدف تشجيع الصناعيين على الالتزام بدفع الضرائب المستحقة، وتعزيز ثقافة الامتثال الضريبي، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الغرفة محمد أيمن المولوي في تصريح لـ سانا، أن إطلاق الحملة يأتي انطلاقاً من “حرص الغرفة على ترسيخ ثقافة الالتزام الضريبي لدى الصناعيين، وتعزيز دور القطاع الصناعي كشريك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني في سوريا”.

ولفت المولوي إلى أن الغرفة ستعمل عبر نشر منشورات توعوية على تعزيز الثقة، والتعاون بين القطاع الصناعي والإدارة الضريبية، بما يخدم مصلحة التنمية والاستقرار الاقتصادي.

كما أشار رئيس الغرفة في سياق متصل، إلى أن الحملة تهدف إلى توعية أصحاب المنشآت بأهمية تسديد الالتزامات الضريبية، باعتبارها “ركيزة من ركائز تمويل الخدمات العامة والتنمية”.

ونوّه من جانب آخر، إلى أن الرؤية الجديدة التي لمسها القطاع الصناعي في وزارة المالية بعد التحرير، والاستجابة للعديد من مطالب الصناعيين، ستنعكس إيجاباً على تحسين بيئة العمل الصناعي.

يذكر أن وزير المالية محمد يسر برنية أعلن في الـ 5 من شباط الجاري عن انعقاد اجتماع شاركت فيه غرف الصناعة، ‏وأكد فيه أن النظام الضريبي السوري الجديد الذي سيتم تطبيقه هذا العام، سيكون بسيط الإجراءات وسهل التطبيق، وعادلاً ومنصفاً.

‏وأوضح الوزير برنية أن النظام الجديد يقوم على منطق تشجيع الامتثال الطوعي لا القهري، باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للحد من التهرب الضريبي.‏