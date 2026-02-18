الرقابة التموينية تكثف نشاطها مع حلول شهر رمضان والمواطنون يطالبون بتعزيزها لضبط الأسعار

محافظات-سانا

كثفت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في عدد من المحافظات اليوم الأربعاء، دورياتها وجولاتها التفتيشية على المحال التجارية والأسواق مع حلول شهر رمضان المبارك.

وفي حمص أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وائل برغل في تصريح لمراسل سانا، أنه تم إعداد خطة شاملة لضمان سلامة المواد الأكثر طلباً خلال الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن عمليات سحب العينات شملت كل المواد الغذائية الأساسية لإجراء التحاليل اللازمة.

وأشار برغل الى أن المديرية وضعت برنامجاً خاصاً لتعزيز الرقابة على الأسواق؛ عبر تقسيم المحافظة إلى قطاعات محددة لتسهيل عملية المتابعة، إضافة إلى تشكيل لجان ميدانية مختصة لمراقبة عمل الدوريات والتعامل مع أي مخالفات قد تحدث.

وفي مدينة سلمية بريف حماة أوضح رئيس شعبة حماية المستهلك والتجارة الداخلية محمد علوش، أن تكثيف الدوريات شمل مختلف الأسواق والمحال التجارية في المدينة لمراقبة الأسعار وسلامة المنتجات الغذائية.

بدوره أشار المراقب التمويني واصل زينو، إلى أنه يتم تنظيم جولات يومية على الأسواق والمحلات بالمدينة؛ لمراقبة الأسعار وضبط الفعاليات والمنتجات المخالفة.

ولفت البائع راضي استانبولي، إلى أن التعامل مع عناصر الرقابة التموينية يتم بشكل سلس ومريح؛ لأن الهدف الرئيسي لعملها هو حماية المستهلك وضبط الأسواق.

وأشار عدد من المواطنين إلى أهمية الجولات الرقابية على الأسواق مع بداية شهر رمضان المبارك وباقي الأيام؛ بما يسهم في ضبط الأسواق والأسعار وضمان جودة المنتجات والسلع ولا سيما الغذائية منها.

وفي اللاذقية طالب عدد من المواطنين مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بتكثيف دوريات الرقابة التموينية وضبط المخالفات بما يسهم في استقرار الأسعار وحماية المستهلكين، حيث أشار المواطنون فهمي كيلو، وصبحي علاء الدين قزاز ونبيه أبو تيم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضراوات مع حلول شهر رمضان المبارك؛ وهو ما يشكل عبئاً على أصحاب الدخل المحدود.

وفي مدينة الباب بريف حلب الشرقي بدأت الأسواق بحركة شراء محدودة مع حلول شهر رمضان المبارك، كما عبر عدد من أصحاب المحال التجارية، معتبرين أن ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج وأسعار المواد الأولية انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق،فيما طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية، باتخاذ إجراءات فاعلة لضبط الأسواق والحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، حيث أوضح المواطن أحمد سليم يونس، أن أسعار السلع تتضاعف بشكل مستمر، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الدوريات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات.

من جانبه أكد المواطن أحمد العبود، أن الأسواق تشهد وفرة في السلع، داعياً إلى تعزيز الرقابة التموينية وتقديم دعم حكومي أوسع لمختلف القطاعات.

وفي حي الصاخور بمدينة حلب، أكد عدد من أهالي الحي، أن الإقبال على الشراء يقتصر في معظمه على الاحتياجات الأساسية، حيث طالبت المواطنة صريحة جليلاتي، الجهات المعنية بتكثيف الجهود لضبط الأسواق والتخفيف عن المواطنين، فيما أشار المواطن إسماعيل جدلان، إلى أن السوق يشهد وفرة في مختلف السلع، إلا أن القدرة الشرائية ضعيفة.

بدوره أوضح بائع الخضار أحمد حميدي، أن حركة السوق شهدت تحسناً نسبياً خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكداً وجود إقبال أفضل مقارنة بالفترة السابقة.

من جهته بين صاحب أحد المحال حسام مصرية، أن الأسواق تشهد ازدحاماً نسبياً دون أن يرافقه تحسن حقيقي في القدرة الشرائية، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية.

وفي مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، أشار المواطن نجدت جميل، إلى ارتفاع أسعار الخضراوات الأساسية، فيما طالبت المواطنة أم غفران بتكثيف دوريات الرقابة التموينية جراء ارتفاع الأسعار من قبل التجار.

بدوره أوضح محمد رحابي صاحب محل لبيع الألبسة، أن هذا العام يشهد إقبالاً على التسوق أفضل من العام الماضي، مبيناً أن السوق يشهد تنوعاً في المعروضات والألبسة، فيما دعا إسماعيل شعبان وهو بائع ألبسة، الجهات المعنية للعمل على تثبيت الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين.

وفي معرة النعمان بريف إدلب، تشهد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً كما أكد عدد من المواطنين، مطالبين الجهات المعنية بالرقابة الدائمة على الأسواق.

ورأى المواطن عيسى العجمي، أن الأسعار بشكل عام كلها مرتفعة، فيما أشار المواطن جهاد محمد عدنان العدل، إلى أن غياب الرقابة هي الدافع الرئيسي لتحكم التجار في الأسواق، في حين رأى المواطن عدنان شريط، أن هناك ركوداً كبيراً بسبب ارتفاع الأسعار.