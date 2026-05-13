أكثر من 9.5 ملايين ليرة ‏سورية جديدة قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم ‏الأربعاء ‏

دمشق-سانا

سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، قيمة تداولات بلغت 9.562 ملايين ليرة ‏سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 505647 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن ‏السوق.

وتم خلال جلسة اليوم تنفيذ صفقة ضخمة بتداول 87000 سهم، بقيمة أكثر من مليوني ليرة، ما ساهم برفع قيمة التداولات اليومية.‏

وشهدت الجلسة ارتفاعاً في أسعار عدد من الأسهم، أبرزها بنك البركة بنسبة 0.12 ‏بالمئة مع تداول 165442 سهماً لتغلق عند سعر 17.03 ليرة للسهم، وبيمو السعودي الفرنسي ‏بنسبة 3.82 بالمئة مع تداول 26985 سهماً لتغلق على سعر 16.58 ليرة للسهم، وفرنسبنك بنسبة 4.53 بالمئة مع تداول 13344 سهماً، وأغلق عند سعر 17.78 ‏ليرة للسهم.

وانخفضت أسهم البنك الوطني الإسلامي بنسبة 4.99 بالمئة مع تداول 4.779 سهماً، وأغلق ‏عند 17.52 ليرة، وقطر الوطني بنسبة 1.06 ‏بالمئة مع تداول 140875 سهماً ليغلق عند سعر 22.49 ليرة، وسوريا والمهجر بنسبة 3.45 بالمئة مع تداول 18.206 أسهم ليغلق عند ‌‏17.90 ليرة للسهم، والمصرف الدولي ‏للتجارة والتمويل بنسبة 3.70 بالمئة مع تداول 121.343 سهماً لتغلق عند قيمة 15.88 ليرة ‏للسهم، والائتمان الأهلي بنسبة 0.16 بالمئة مع تداول 12.712 سهماً بقيمة 12.24 ‏ليرة.‏

كما انخفضت أسهم شركتي الأهلية للنقل بنسبة 4.94 بالمئة لتغلق عند ‏115.08 ليرات، والأهلية للزيوت النباتية بنسبة 3.70 بالمئة ليغلق عند 262.63 ليرة.

ولم تشهد أسهم عدد من البنوك والشركات أي حركة تداول خلال جلسة اليوم، ومنها : سوريا ‏الدولي الإسلامي، والشام، والشرق، وشهبا، وسوريا والخليج، والعقيلة للتأمين التكافلي، والسورية الوطنية للتأمين، والسورية الدولية للتأمين “أروب”، والسورية ‏الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وسيريتل، وإم تي إن ‏سوريا. ‏

وكانت سوق دمشق للأوراق المالية سجلت خلال جلسة تداول يوم أمس الثلاثاء، قيمة تداولات بلغت 7.561 ‏ملايين ليرة ‏سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 249252 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة ‏اليومية الصادرة عن ‏السوق.‏