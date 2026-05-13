أكثر من 9.5 ملايين ليرة ‏سورية جديدة قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم ‏الأربعاء ‏

دمشق-سانا
سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، قيمة تداولات بلغت 9.562 ملايين ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 505647 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.
وتم خلال جلسة اليوم تنفيذ صفقة ضخمة بتداول 87000 سهم، بقيمة أكثر من مليوني ليرة، ما ساهم برفع قيمة التداولات اليومية.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً في أسعار عدد من الأسهم، أبرزها بنك البركة بنسبة 0.12 بالمئة مع تداول 165442 سهماً لتغلق عند سعر 17.03 ليرة للسهم، وبيمو السعودي الفرنسي بنسبة 3.82 بالمئة مع تداول 26985 سهماً لتغلق على سعر 16.58 ليرة للسهم، وفرنسبنك بنسبة 4.53 بالمئة مع تداول 13344 سهماً، وأغلق عند سعر 17.78 ليرة للسهم.
وانخفضت أسهم البنك الوطني الإسلامي بنسبة 4.99 بالمئة مع تداول 4.779 سهماً، وأغلق عند 17.52 ليرة، وقطر الوطني بنسبة 1.06 بالمئة مع تداول 140875 سهماً ليغلق عند سعر 22.49 ليرة، وسوريا والمهجر بنسبة 3.45 بالمئة مع تداول 18.206 أسهم ليغلق عند 17.90 ليرة للسهم، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 3.70 بالمئة مع تداول 121.343 سهماً لتغلق عند قيمة 15.88 ليرة للسهم، والائتمان الأهلي بنسبة 0.16 بالمئة مع تداول 12.712 سهماً بقيمة 12.24 ليرة.
كما انخفضت أسهم شركتي الأهلية للنقل بنسبة 4.94 بالمئة لتغلق عند 115.08 ليرات، والأهلية للزيوت النباتية بنسبة 3.70 بالمئة ليغلق عند 262.63 ليرة.
ولم تشهد أسهم عدد من البنوك والشركات أي حركة تداول خلال جلسة اليوم، ومنها : سوريا الدولي الإسلامي، والشام، والشرق، وشهبا، وسوريا والخليج، والعقيلة للتأمين التكافلي، والسورية الوطنية للتأمين، والسورية الدولية للتأمين “أروب”، والسورية الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وسيريتل، وإم تي إن سوريا.
وكانت سوق دمشق للأوراق المالية سجلت خلال جلسة تداول يوم أمس الثلاثاء، قيمة تداولات بلغت 7.561 ملايين ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 249252 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.