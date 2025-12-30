اتحاد غرف الصناعة: العملة السورية الجديدة تدعم مسيرة الإنتعاش الاقتصادي

دمشق-سانا

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان أن العملة السورية الجديدة التي تم إطلاقها رسمياً تعد إنجازاً وطنياً مهماً على طريق تسهيل التبادل والإنتعاش الاقتصادي، والتخلص من رموز النظام البائد والقطيعة مع عهده الظالم.

وأوضح ديروان في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم، أن العملة الجديدة ترمز لثراء سوريا، وللسلم والمحبة بين السوريين، وتعكس نظرة مستقبلية ملؤها الأمل ببناء وطن حاضن لكل السوريين، موضحاً أن إزالة صفرين من العملة القديمة لن يكون لها أي تأثير تضخمي على الأسعار.

ودعا ديروان الصناعيين إلى الالتزام التزاماً كاملاً بتعليمات مصرف سوريا المركزي، ولا سيما فيما يتعلق بعملية استبدال العملة السورية القديمة بالعملة السورية الجديدة، مؤكداً أهمية الالتزام باستعمال العملة الوطنية الجديدة في جميع التعاملات الممكنة بكل ثقة وفخر واعتزاز، كونها رمزاً من رموز السيادة الوطنية، ولما لذلك من دور في دعم المسيرة التنموية لسوريا الحرة.

وكان الرئيس أحمد الشرع، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أطلقا مساء أمس العملة السورية الجديدة خلال حفل رسمي بقصر المؤتمرات في دمشق.