مشاركون في مبادرة “من المنتج إلى المستهلك”… خطوة مهمة في دعم الإنتاج الزراعي

دمشق-سانا

أكد مشاركون في فعاليات مبادرة “من المنتج إلى المستهلك”، التي أطلقتها غرفة زراعة دمشق وريفها أول أمس بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركة “اينور” للمعارض، أهمية هذه المبادرة في دعم الفلاحين والمنتجين المحليين، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.

رئيس لجنة النحالين في غرفة زراعة دمشق وريفها باسم العطار، أكد في تصريح لمراسل سانا أن المبادرة تمثل فرصة للتواصل المباشر بين مربي النحل والمستهلكين، بما يضمن وصول العسل السوري ذي الجودة العالية إلى الأسواق المحلية والعربية والدولية.

بدورها، أشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية حرير سوريا عفاف النبواني إلى سعي الجمعية لإحياء صناعة الحرير الطبيعي كجزء من التراث الثقافي السوري، مستعرضةً مشاركة الجمعية بمنتجات متنوعة تشمل المنسوجات القطنية على النول التقليدي، وصناعة الصابون والكريمات الغنية ببروتين الحرير الطبيعي، معتبرةً أن المبادرة تتيح فرصة جديدة للمواطنين لاكتشاف تنوع المنتجات وتنشيط صناعة الحرير.

من جهته، مدير إحدى منشآت الدواجن في الغوطة مازن المارديني أوضح أن المبادرة تمنح المشاركين فرصة للانفتاح على الأسواق الداخلية، مشيراً إلى تقديم المنشأة منتجات ذات قيمة غذائية مرتفعة وبأسعار مناسبة للجميع، مثل بيض الأورغني، والبيض بنكهة الفانيلا للأطفال، والبيض الغني بأوميغا 3.

فيما لفتت المسؤولة في إحدى الشركات الغذائية نور سعيد، إلى أن المبادرة تهدف للترويج لمنتجات الصناعة الوطنية وتعزيز حضورها في السوق المحلية، وفتح آفاق جديدة للتصدير والتعاون التجاري.

يذكر أن المبادرة انطلقت في الـ 28 من الشهر الجاري في مبنى غرفة زراعة دمشق وريفها، بمشاركة 15 شركة متخصصة وتستمر ل 10 أيام.