ارتفاع طفيف بأسعار النفط وسط ضغوط أمريكية على فنزويلا

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، بعد حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية، على أكبر شحنات النفط الفنزويلية.

وذكرت شبكه “سي إن إن” الاقتصادية، أن العقود الآجلة لخام برنت، ارتفعت بمقدار 6 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 62.30 دولاراً للبرميل.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 6 سنتات إلى 58.41 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن ينخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 16 بالمئة و18 بالمئة على التوالي هذا العام، وهي أكبر خسائر سنوية منذ جائحة كوفيد، في ظل توقعات بتفوق المعروض على الطلب خلال العام المقبل.

وتعد فنزويلا من أكبر منتجي النفط، في العالم، وكلف البيت الأبيض القوات العسكرية الأمريكية بالتركيز على فرض حظر على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين على الأقل، وتركز واشنطن حالياً على استخدام الوسائل الاقتصادية وليس العسكرية للضغط على كراكاس.