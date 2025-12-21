صندوق التنمية السوري يشارك في منتدى ريادة الأعمال ونماذج الأعمال الحديثة في السعودية

دمشق-سانا

يشارك صندوق التنمية السوري في أعمال منتدى ريادة الأعمال ونماذج الأعمال الحديثة DevoGo 2025 في نسخته الثانية، الذي بدأت أعماله اليوم في العاصمة السعودية الرياض في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، وسط مشاركة دولية واسعة.

وأوضح الصندوق عبر صفحته على “فيسبوك” أن مشاركته تأتي في إطار حرصه على تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، والانفتاح على التجارب الريادية ونماذج الأعمال الحديثة، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة لدعم المشاريع التنموية والريادية في سوريا، وترسيخ دور الصندوق في صياغة حلول مبتكرة تخدم مسار التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه يشارك بجناح خاص في المعرض، يستعرض عبره أهداف الصندوق وبرامجه ومجالات عمله، ورؤيته في تحويل المبادرات الاقتصادية إلى مشاريع تنموية ذات أثر ملموس على الأرض.

ووجه الصندوق دعوة للمهتمين والفعاليات الاقتصادية المتواجدة في المملكة العربية السعودية إلى زيارة جناحه، والتعرّف عن قرب على جهوده ومبادراته، وبحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية.

ويُذكر أن منتدى ريادة الأعمال ونماذج الأعمال الحديثة “DevoGo” يستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ويشكّل منصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء وقادة الحكومات وشخصيات مؤثرة من مختلف أنحاء العالم، في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

وصندوق التنمية السوري أحدث بموجب المرسوم رقم “112” الصادر في حزيران الماضي، وهو مؤسسة ذات طابع اقتصادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية، ويهدف إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية التي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق، كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها، وتمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.