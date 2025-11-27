وزارة الاقتصاد ومجلس الأعمال السوري التركي يشاركان في معرض “حلال إكسبو 2025” بإسطنبول

إسطنبول-سانا

شاركت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية إلى جانب مجلس الأعمال السوري التركي المشترك “STİK” في فعاليات معرض “حلال إكسبو 2025” الدولي للتجارة، الذي يُقام حالياً في إسطنبول، وسط حضور واسع من دول المنطقة.

وجاءت المشاركة السورية بهدف عرض المنتجات الوطنية المطابقة لمعايير الحلال، وتعزيز حضور الشركات السورية في واحد من أكبر المعارض المتخصصة بقطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الحلال في العالم.

وضم الجناح السوري في المعرض مجموعة من الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، والتغليف، والخدمات التجارية، إضافة إلى مشاريع ريادية ناشئة.

وخلال المعرض نظم مجلس الأعمال السوري التركي، لقاءات مباشرة بين شركات سورية ونظيراتها التركية، بهدف بحث فرص الاستثمار والتصدير، واستطلاع احتياجات السوقين السورية والتركية ضمن إطار الشراكات التجارية.

واعتبر القائمون على المعرض أن وجود وزارة الاقتصاد والصناعة السورية إلى جانب مجلس الأعمال السوري التركي المشترك يعكس حرصاً على تنشيط العلاقات الاقتصادية السورية التركية، وفتح قنوات تعاون جديدة بين رجال الأعمال، ولا سيما في قطاعات الغذاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية.

ويعد المعرض، منصة دولية تجمع مئات الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع الحلال، ويوفّر مساحة واسعة لعرض المنتجات والخدمات وربطها بسلاسل التوريد الإقليمية والدولية.

وكانت انطلقت أمس في مدينة إسطنبول التركية، قمة الحلال العالمية بنسختها الـ 11 ومعرض “حلال إكسبو 2025” الدولي للتجارة، في إطار فعاليات تستمر حتى الـ 29 من الشهر الجاري.

وتقام قمة الحلال العالمية برعاية الرئاسة التركية، وبالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالتنسيق مع وزارة التجارة وهيئة المقاييس الحلال التركيتين.

وستُقام في إطار القمة فعاليات مثل معرض “ETHEXPO”، وبرامج لقاءات مباشرة بين الشركات (B2B)، ومنتديات أعمال البلدان، وقمة البائع العالمي (Global Seller Summit)، التي ستسهم في فتح أبواب لفرص تعاون جديدة بين تركيا والدول المشاركة.