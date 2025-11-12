شركة موانئ دبي العالمية تبدأ عملياتها التشغيلية في مرفأ طرطوس

دمشق-سانا

أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش عن بدء شركة موانئ دبي العالمية عملياتها التشغيلية رسمياً في مرفأ طرطوس، إيذاناً بمرحلة جديدة من تطوير الميناء وتعزيز دوره الاقتصادي.

وأوضح علوش في منشور له عبر صفحته على منصة فيسبوك أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة نحو انفتاح اقتصادي أوسع، واستعادة المرافئ السورية لدورها الحيوي في حركة التجارة الإقليمية والدولية، معرباً عن أمله بأن يحمل هذا الإنجاز الخير والازدهار لسوريا وشعبها.

ووقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في أيار الماضي مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (DP World) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجيستية في سوريا.