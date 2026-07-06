أوبك بلس يقرّ زيادة طفيفة في إنتاج النفط دعماً لاستقرار الأسواق العالمية

نيويورك-سانا‏

أعلن تحالف أوبك بلس اتفاق سبع من دوله الأعضاء على زيادة إنتاجها النفطي بشكل طفيف، بمقدار إجمالي يبلغ 188 ألف ‏برميل يومياً، خلال شهر آب المقبل.‏

ونقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم الإثنين، عن التحالف في بيان إن الدول المشاركة في القرار، وهي روسيا والسعودية ‏والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، ستواصل مراقبة ظروف السوق وتقييمها، مؤكدة أهمية اتباع نهج ‏حذر في إطار جهود دعم استقرار الأسواق العالمية.‏

وجاء القرار عقب تراجع أسعار النفط الخام، إذ سجل خام برنت أقل من 72 دولاراً للبرميل، مقترباً من مستوياته السابقة، ‏بالتزامن مع انخفاض حدة التوترات الإقليمية والمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران التي سمحت باستئناف حركة ‏السفن التجارية وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي لنحو خمس نفط العالم.‏

يُذكر أن دول أوبك بلس تسعى عبر هذه الزيادات التدريجية إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق العالمية، والتخفيف ‏من تداعيات أزمة الطاقة وانعكاساتها على تكلفة السلع الاستهلاكية، ومعدلات التضخم عالمياً.‏