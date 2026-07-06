أوبك بلس يقرّ زيادة طفيفة في إنتاج النفط دعماً لاستقرار الأسواق العالمية

نيويورك-سانا
أعلن تحالف أوبك بلس اتفاق سبع من دوله الأعضاء على زيادة إنتاجها النفطي بشكل طفيف، بمقدار إجمالي يبلغ 188 ألف برميل يومياً، خلال شهر آب المقبل.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم الإثنين، عن التحالف في بيان إن الدول المشاركة في القرار، وهي روسيا والسعودية والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، ستواصل مراقبة ظروف السوق وتقييمها، مؤكدة أهمية اتباع نهج حذر في إطار جهود دعم استقرار الأسواق العالمية.
وجاء القرار عقب تراجع أسعار النفط الخام، إذ سجل خام برنت أقل من 72 دولاراً للبرميل، مقترباً من مستوياته السابقة، بالتزامن مع انخفاض حدة التوترات الإقليمية والمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران التي سمحت باستئناف حركة السفن التجارية وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي لنحو خمس نفط العالم.
يُذكر أن دول أوبك بلس تسعى عبر هذه الزيادات التدريجية إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق العالمية، والتخفيف من تداعيات أزمة الطاقة وانعكاساتها على تكلفة السلع الاستهلاكية، ومعدلات التضخم عالمياً.