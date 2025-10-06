الاقتصاد والصناعة تبحث مع مستثمرين عرب وأجانب التعاون والفرص الاستثمارية

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع وفد ضم أكثر من 30 مستثمراً من جنسيات خليجية وأمريكية وأوروبية؛ سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في سوريا.

واستعرض الوزير الشعار، خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، المزايا الاستثمارية التي توفرها البيئة الاقتصادية السورية، والإجراءات الحكومية الرامية إلى تسهيل الاستثمار وتطويره.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن اهتمامهم بالسوق السورية والفرص الاستثمارية المتوافرة فيها، وإقامة استثمارات في كل المجالات المتاحة.

وكان الوزير الشعار بحث الأسبوع الفائت مع مجموعة من المستثمرين والأكاديميين السوريين المقيمين في الصين؛ سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من خبرات الكفاءات الوطنية في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني.

