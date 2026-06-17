نقابة المهندسين تشارك في «كونسترا تك 2026» بمصر وتعرض الإطار ‏السوري للبناء الرقمي

القاهرة-سانا ‏

شارك وفد من نقابة المهندسين السوريين، برئاسة نقيب المهندسين مالك ‏حاج علي، في أعمال مؤتمر “‏ConstraTech 2026‌‏” الذي استضافته ‏العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أكثر من 1500 شخص من أكثر من ‌‏17 دولة يعملون في قطاع البناء والتشييد والتحول الرقمي. ‏

وناقش المؤتمر أحدث التوجهات والتقنيات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد، ‏وسبل توظيف التحول الرقمي في تطوير البنية التحتية، إلى جانب تطبيقات ‏نمذجة معلومات البناء (‏BIM‏)، والتوائم الرقمية (‏Digital Twin‏)، والذكاء ‏الاصطناعي، ونظم المعلومات الجغرافية (‏GIS‏)، والمدن الذكية، والاستدامة، ‏وإدارة الأصول والمشاريع الهندسية، لرفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على ‏مواكبة المتغيرات التقنية والتنموية المتسارعة. ‏

وقدم حسين الخضراء، الخبير الدولي في تقنية نمذجة معلومات البناء ‌‏(‏BIM‏)، ومستشار نقابة المهندسين السوريين لتقنية ‏BIM، محاضرة بعنوان: ‌‏«من الدمار إلى المدن الذكية: نمذجة معلومات البناء والمستقبل الرقمي ‏لإعادة إعمار سوريا”، عرض خلالها دور معلومات البناء والتقنيات الرقمية ‏الحديثة في دعم جهود إعادة الإعمار، وأهمية إدارة المعلومات والأصول ‏والبنية التحتية وفق أسس رقمية متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة التخطيط ‏واتخاذ القرار والاستثمار.‏

ويعد المؤتمر الذي انطلقت أعماله في الـ 15من حزيران الجاري برعاية وزارة ‏الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، ويختتم مساء اليوم ‏الأربعاء، من أبرز المؤتمرات الإقليمية المتخصصة في تقنيات البناء والتحول ‏الرقمي، ويوفر منصة تجمع الخبراء وصناع القرار وممثلي الجهات ‏الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الخبرات واستعراض ‏أحدث الحلول والتطبيقات المرتبطة بالبناء الذكي ونمذجة معلومات البناء ‏والمدن الذكية واستدامة البنية التحتية، بما يدعم تطوير قطاع التشييد.‏

‏وخلال فعاليات المؤتمر شارك وفد النقابة أيضاً في اجتماعات رؤساء ‏الهيئات الهندسية العربية لعام 2026 التي جرت أمس الثلاثاء في القاهرة، ‏ووزّع الوفد خلاله نسخاً من «الإطار السوري لنمذجة معلومات البناء» ‏على رؤساء الهيئات الهندسية العربية المشاركين في الاجتماع.‏

ويُعد الإطار السوري لنمذجة معلومات البناء من أوائل الأطر الوطنية ‏العربية المتخصصة في هذا المجال، وجرى إعداده بمشاركة نخبة من ‏الخبراء والأكاديميين وممثلين عن القطاع العام والمكاتب والشركات الهندسية ‏الخاصة السورية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ أسس التحول الرقمي وتطوير ‏قطاع الهندسة والبناء وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.‏

وتحضر نقابة المهندسين السوريين حالياً، لعقد مؤتمر خاص لإطلاق ‌‏”الإطار السوري لنمذجة معلومات البناء”، بما يسهم في دعم جهود التحول ‏الرقمي وإعادة الإعمار وتطوير قطاع الهندسة والبناء في سوريا.‏