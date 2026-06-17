نقابة المهندسين تشارك في «كونسترا تك 2026» بمصر وتعرض الإطار ‏السوري للبناء الرقمي

القاهرة-سانا
شارك وفد من نقابة المهندسين السوريين، برئاسة نقيب المهندسين مالك حاج علي، في أعمال مؤتمر “ConstraTech 2026” الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أكثر من 1500 شخص من أكثر من 17 دولة يعملون في قطاع البناء والتشييد والتحول الرقمي.
وناقش المؤتمر أحدث التوجهات والتقنيات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد، وسبل توظيف التحول الرقمي في تطوير البنية التحتية، إلى جانب تطبيقات نمذجة معلومات البناء (BIM)، والتوائم الرقمية (Digital Twin)، والذكاء الاصطناعي، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمدن الذكية، والاستدامة، وإدارة الأصول والمشاريع الهندسية، لرفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات التقنية والتنموية المتسارعة.
وقدم حسين الخضراء، الخبير الدولي في تقنية نمذجة معلومات البناء (BIM)، ومستشار نقابة المهندسين السوريين لتقنية BIM، محاضرة بعنوان: «من الدمار إلى المدن الذكية: نمذجة معلومات البناء والمستقبل الرقمي لإعادة إعمار سوريا”، عرض خلالها دور معلومات البناء والتقنيات الرقمية الحديثة في دعم جهود إعادة الإعمار، وأهمية إدارة المعلومات والأصول والبنية التحتية وفق أسس رقمية متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار والاستثمار.
ويعد المؤتمر الذي انطلقت أعماله في الـ 15من حزيران الجاري برعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، ويختتم مساء اليوم الأربعاء، من أبرز المؤتمرات الإقليمية المتخصصة في تقنيات البناء والتحول الرقمي، ويوفر منصة تجمع الخبراء وصناع القرار وممثلي الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتطبيقات المرتبطة بالبناء الذكي ونمذجة معلومات البناء والمدن الذكية واستدامة البنية التحتية، بما يدعم تطوير قطاع التشييد.
وخلال فعاليات المؤتمر شارك وفد النقابة أيضاً في اجتماعات رؤساء الهيئات الهندسية العربية لعام 2026 التي جرت أمس الثلاثاء في القاهرة، ووزّع الوفد خلاله نسخاً من «الإطار السوري لنمذجة معلومات البناء» على رؤساء الهيئات الهندسية العربية المشاركين في الاجتماع.
ويُعد الإطار السوري لنمذجة معلومات البناء من أوائل الأطر الوطنية العربية المتخصصة في هذا المجال، وجرى إعداده بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلين عن القطاع العام والمكاتب والشركات الهندسية الخاصة السورية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ أسس التحول الرقمي وتطوير قطاع الهندسة والبناء وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وتحضر نقابة المهندسين السوريين حالياً، لعقد مؤتمر خاص لإطلاق ”الإطار السوري لنمذجة معلومات البناء”، بما يسهم في دعم جهود التحول الرقمي وإعادة الإعمار وتطوير قطاع الهندسة والبناء في سوريا.