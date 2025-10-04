غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع رجال أعمال سوريين مقيمين في الصين بناء شراكة استثمارية

دمشق-سانا

بحث رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، وعدد من أعضاء المجلس، مع وفد من رجال الأعمال السوريين المقيمين في الصين، تفعيل مجلس الأعمال السوري الصيني، وبناء شراكات استثمارية مع نظرائهم في سوريا.

وركز اللقاء الذي جرى في مبنى الغرفة اليوم، على نقل التجارب الصينية الناجحة إلى سوريا، وخاصة نشر ثقافة التخصص في العملية الصناعية، وبناء سلاسل إنتاج تعمل لتكوين المنتج النهائي، والعمل على تطوير اليد العاملة السورية، لتمتلك مهارات الجودة والسرعة والخبرة.

وأكد الوفد استعداده لدعم تصدير بعض المنتجات السورية إلى الأسواق الصينية، وذلك من خلال الأطر القانونية التي تسمح لها بالدخول دون أي عوائق.

وضم وفد رجال الأعمال السوريين في الصين العديد من التخصصات المتنوعة في مجال صناعة الأقمشة، والبرمجيات، والبورسلان، والطاقة البديلة، والجلود الصناعية، والألمنيوم، ومواد التجميل، وصابون الغار، إضافة إلى متخصصين في العمل بالخدمات السياحية والخدمات التسويقية والإعلانية والاستيراد والتصدير.

يشار إلى أن الوفد بحث الأسبوع الفائت مع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من خبرات الكفاءات الوطنية في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني.

