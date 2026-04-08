تضخم وتراجع حاد لنمو القطاع الخاص بمنطقة اليورو جراء الحرب في الشرق الأوسط

بروكسل-سانا

تستمر تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية بفرض نفسها على المشهد الاقتصادي في أوروبا، حيث أظهر مسح أجرته وكالة “ستاندر آند بورز” للتصنيف الائتماني أن نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في آذار الماضي للمرة الأولى منذ 9 أشهر، بعد أن أدت الحرب إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطيل سلاسل الإمدادات، مع انخفاض الطلب الإجمالي.

وحسب ما ذكرت قناة الجزيرة، انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز” غلوبال المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 50.7 في آذار، بعد أن وصل في شباط إلى 51.9، وهو يعطي مؤشراً لتراجع الحالة الاقتصادية في أوروبا التي تعاني تبعات الحرب وأزمة الطاقة.

تراجع الطلب بقطاع الخدمات

وأظهر المسح أيضاً تراجع الأعمال الجديدة في آذار بعد تحسن مضطرد منذ تموز العام الماضي، متأثرة بضعف الطلب في قطاع الخدمات، كما تراجعت طلبيات التصدير الإجمالية في منطقة اليورو مرة أخرى، وسجل الطلب على الخدمات الدولية أكبر انخفاض في 6 أشهر.

ولم يسجل قطاع الخدمات ارتفاعاً يذكر، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لنشاط الأعمال في الشهر الماضي إلى 50.2 نقطة من 51.9 في شباط مسجلاً أضعف قراءة في 10 أشهر.

وفي سياق تأثير الأزمة على قطاع خدمات النقل، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايسا إيتكونن في تصريح أمس الثلاثاء: إن الاتحاد الأوروبي سيناقش هذا الأسبوع تأثير أزمة الطاقة على قطاعي المطارات والطيران، وذلك خلال اجتماع مجموعة تنسيق إمدادات النفط التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، ومجموعة تنسيق إمدادات الغاز في اجتماعها غداً الخميس.

وكان مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن حذر في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز قبل أيام من أن “ما يحدث في قطاع اقتصادي واحد قد يمتد تأثيره إلى باقي قطاعات المجتمع”، مشيراً إلى المخاوف من تأثيرات أوسع لأزمة الطاقة الحالية، جراء الحرب على اقتصادات الدول الأوروبية.

ارتفاع مستوى التضخم بمنطقة اليورو

إلى ذلك أظهرت تقديرات مكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي ارتفاع نسبة التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.5 بالمئة في شهر آذار الماضي مقابل 1.9 بالمئة خلال شهر شباط قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وبيّن المكتب أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة تكلفة الطاقة بنسبة 4.9 بالمئة خلال آذار الماضي، بعد أن شهدت أسعار الطاقة انخفاضاً بنسبة 3.1% في شباط، حيث تمكن الاتحاد الأوروبي من السيطرة على الأسعار في ظل الهدوء النسبي بأسواق النفط والغاز قبل الحرب.

ورغم أن الإمدادات التي تتدفق عبر مضيق هرمز – الذي توقفت الحركة عبره بشكل كبير خلال الحرب- توفر لأوروبا 10 بالمئة فقط من احتياجاتها من الغاز، لكن اعتماد أوروبا الشديد على استيراد الغاز يجعلها عرضة للتقلبات في أسعاره في السوق العالمي، حيث ارتفعت بأكثر من 60 مع اندلاع الحرب وتوسعها.