وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية الشاملة لمعرض دمشق الدولي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية نجاح الخطة الأمنية الشاملة والمتكاملة التي نفذتها خلال فعاليات معرض دمشق الدولي، والتي أسهمت في تأمين أكثر من مليوني زائر و180 ألف آلية جاءت إلى المعرض.

وشملت الخطة تعزيز التواجد الأمني عبر نشر عناصر متخصصة من الشرطة السياحية وشرطة المرور، حيث تولت الأولى تأمين الحماية للزوار والسياح، بينما أدارت الثانية حركة السير والمرور بشكل فعال لضمان سلاسة التنقل داخل وخارج موقع المعرض.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تصريح لمراسل سانا، أن الخطة التي استغرقت وقتاً وجهداً كبيرين حققت أهدافها بنجاح بفضل التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية، مشيراً إلى أن التشكيلات المشاركة عملت بتناغم عبر غرفة عمليات موحدة أشرفت على أكثر من 1100 عنصر من قوات التدخل السريع وقوات المهام والشرطة السياحية وشرطة المرور ووحدات K9.

من جهته، أشاد المسؤول الأمني لمدينة المعارض، وسيم خليل طعمة، بجهود جميع الأطراف، معتبراً أن الخطة نجحت بنسبة 100%، ولم تُسجل أي خروقات أمنية تذكر سوى بعض الخلافات البسيطة التي تم التعامل معها بكفاءة عالية.

وأعرب عن شكره للزوار الذين تفاعلوا بإيجابية مع الإجراءات الأمنية، ما ساهم في تحقيق الأمان والطمأنينة طوال أيام المعرض.

ومثلت الخطة الأمنية للمعرض نموذجاً متميزاً للعمل المؤسسي المتكامل، حيث أثبتت الكفاءة العالية لقوى الأمن في إدارة الحشود الكبيرة وتذليل التحديات، مما ضمن للحدث تحقيق أهدافه في أجواء من الاستقرار والسلامة للجميع.

