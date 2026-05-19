حمص.. التجارة الداخلية تعمم تقنية (QR) لتسهيل الشكاوى إلكترونياً وتعزيز الرقابة

حمص-سانا



بدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص تعميم لصاقات تحمل رمز الاستجابة السريعة (QR) على مختلف الفعاليات التجارية، بهدف تسهيل تقديم شكاوى المواطنين وملاحظاتهم إلكترونياً، ضمن توجه لتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الرقابة التموينية.

وأوضح مدير المديرية وائل برغل في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المواطن يستطيع عبر مسح الرمز الموجود على المحال التجارية، الدخول مباشرة إلى نافذة إلكترونية لتقديم شكوى أو تقييم الفعالية التجارية، مبيناً أن الشكاوى تصل بشكل فوري وسري إلى الإدارة المختصة ليتم التعامل معها مباشرة.

وأشار برغل إلى أن الشكاوى تُعالج بسرعة، حيث يتم تشكيل دورية تموينية خلال وقت قصير للتحقق من مضمونها، لافتاً إلى أن المبادرة تشمل جميع الفعاليات التجارية المسجلة ضمن النظام ويتجاوز عددها 8 آلاف في مدينة حمص.

من جهته، أوضح المراقب التمويني غيث الدالي في تصريح مماثل، أن رمز الـ(QR) يمثل هوية تعريفية لكل فعالية تجارية، تتضمن معلومات عن نوع النشاط واسم صاحب المحل وطبيعة الملكية، مشيراً إلى أن النظام يسهم في زيادة فعالية الرقابة وتحويل المواطن إلى شريك في متابعة الأسواق وضبط المخالفات.

بدوره، أشار المواطن محمد منصور من حي العباسية إلى أن الآلية الجديدة سهّلت تقديم الشكاوى واختصرت الوقت والجهد مقارنة بالإجراءات التقليدية السابقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتطوير آليات العمل الرقابي وتعزيز الشفافية في الأسواق، بما ينعكس إيجاباً على حماية المستهلك وضبط الأسعار وجودة السلع.