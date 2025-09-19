وزير المالية السوري: حريصون على دعم أهالي السويداء ووصول المخصصات المالية لمستحقيها

دمشق-سانا

أكد وزير المالية محمد يسر برنية حرص الدولة السورية على دعم أهالي السويداء وضمان حياة كريمة لهم، مشيراً إلى استمرار العمل على ضمان وصول المخصصات المالية لمستحقيها في المحافظة.

وأوضح برنية في منشور عبر منصة فيسبوك، أن وزارة المالية استقبلت أمس محافظ السويداء مصطفى البكور، وتم بحث سبل تأمين التمويل اللازم لمواجهة الظرف الاستثنائي الراهن في المحافظة، وضمان وصول المخصصات المالية وصرف رواتب العاملين في القطاع العام، من أبناء المحافظة.

ولفت الوزير برنية إلى أنه تمت مناقشة تبسيط إجراءات صرف الرواتب للعاملين في مختلف الجهات الحكومية العاملة في محافظة السويداء، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها، وذلك عبر التوجيه بفتح نقطة قبض في بلدة المزرعة بريف السويداء مع تعميم ضرورة التنسيق بين الوحدات الإدارية والمحافظة.

وشدد برنية على ضمان استمرارية تمويل توريد المحروقات إلى المحافظة، من خلال تكليف المصرف الزراعي التعاوني بوضع آلية خاصة لجمع الأموال من المحطات العاملة في السويداء، وإيداعها في حسابات الشركة العامة لتجارة المواد البترولية.

وكانت وزارة المالية أكدت نهاية تموز الماضي أن اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء، تعيق جهودها لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين.