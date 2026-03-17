جولة تفقدية على مطاحن حمص وطرطوس ومراكز استلام القمح

حمص-سانا

أجرى المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان جولة تفقدية شملت مطحنة تلكلخ في ريف حمص الغربي، ومطحنتي سارة والعالمية في محافظة طرطوس، في إطار متابعة سير العملية الإنتاجية، والاطلاع على واقع العمل في قطاع المطاحن، ولا سيما مع تزايد الطلب على مادة الدقيق خلال الفترة الحالية.

واطلع العثمان خلال الجولة على آلية العمل داخل المطاحن ومخازن الدقيق، مؤكداً ضرورة ضمان استمرارية الإنتاج وتأمين المادة للمواطنين، مع التشديد على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية في مختلف مراحل الإنتاج.

كما شملت الجولة مراكز استلام الحبوب في المحافظتين، حيث تم الاطلاع على الجاهزية الفنية والإدارية والخطط المعتمدة، لاستقبال محصول القمح، إضافة إلى الاستماع لشرح من الكوادر حول الصعوبات التي تواجه العمل والحلول المقترحة لتجاوزها وتحسين الأداء.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة عمل المؤسسة السورية للحبوب لتعزيز كفاءة الإنتاج وتأمين مادة الدقيق في الأسواق، إلى جانب الاستعداد المبكر لاستلام محصول القمح، بما يضمن استقرار توافر هذه المادة الأساسية للمواطنين.

