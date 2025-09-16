مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون في الخدمات المالية والمصرفية

دمشق-سانا

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية مع محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، سبل تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية والمصرفية.

وناقش الجانبان خلال اجتماع على هامش مؤتمر “Money 20/20 Middle East” في الرياض، عدداً من المواضيع منها، الدعم الفني والتدريبي من قبل البنك المركزي السعودي لسوريا في الرقابة المصرفية، والتقانة المالية، والمدفوعات، والسياسة النقدية.

وتطرق الجانبان إلى التعاون في تنظيم عمليات التحويل، وتعزيز التدابير الرقابية على القطاع المالي، كما اتفقا على استمرار التواصل والزيارات الثنائية مستقبلاً.

من جهة أخرى عقد الحصرية اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في عدد من البنوك السعودية، بحث خلالها مجالات التعاون مع القطاع المصرفي السعودي.

وكانت سوريا والسعودية وقعتا اتفاقية ثنائية في العاصمة السعودية الرياض في آب الماضي، لتشجيع الاستثمار وحمايته، وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي المشترك، وتسهيل حركة رؤوس الأموال بين البلدين.