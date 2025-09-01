سكلكو للاستثمار تشارك في معرض دمشق الدولي وتعلن عن توسّع أعمالها في سوريا

دمشق-سانا

شاركت شركة سكلكو للاستثمار والتطوير العقاري والإنشاءات المعدنية في الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي، ضمن جناح المعرض الاقتصادي السوري السعودي، وذلك في إطار دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

وفي تصريح لـ سانا، أكد ممثل الشركة محمود المغربي أن هذه المشاركة تأتي ترجمةً لرؤية مجلس الأعمال السوري السعودي في دعم مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، مشيداً بأجواء المعرض، واعتبرها بداية لشراكات اقتصادية واعدة في مختلف القطاعات.

توسّع إقليمي نحو دمشق

وأشار المغربي إلى أن الشركة قامت مؤخراً بتأسيس مكتب جديد لها في العاصمة دمشق، متخصص في الإنشاءات المعدنية، والصناعات المعدنية، وصيانة الطرق والجسور، مضيفاً: إن “سكلكو” باتت حاضرة في عدة دول منها السعودية، تركيا، الأردن، ومصر، واليوم تُضيف سوريا إلى خارطة نشاطها الإقليمي.

اتفاقيات مرتقبة ومجالات متعددة

وأوضح أن الشركة بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات خلال الأسابيع القادمة في مجالات حيوية تشمل الطاقة، والبنية التحتية، وصيانة الطرق والجسور، مؤكداً أن تفاصيل تلك المشاريع ستتضح بشكل أكبر خلال الشهر المقبل.

من الخبرة السعودية إلى السوق السورية

وبيّن المغربي أن نجاح الشركة في تنفيذ مشاريع نوعية في السوق السعودي كان دافعاً أساسياً للتوسع نحو سوريا، قائلاً: “خبرتنا الممتدة في مشاريع المملكة العربية السعودية أهلتنا لنكون جزءاً من جهود إعادة الإعمار في سوريا، ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع الشركاء المحليين لتحقيق نتائج حقيقية على الأرض”.

بيئة استثمارية في طور النهوض

وتأتي مشاركة “سكلكو” بمعرض دمشق الدولي في دورته الحالية وافتتاحها مكتباً بدمشق في وقت تشهد فيه سوريا اهتماماً متزايداً من الشركات الإقليمية والدولية الراغبة بالدخول إلى السوق السورية، وسط خطط وطنية لإعادة الإعمار وتحريك عجلة التنمية في مختلف القطاعات.