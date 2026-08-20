المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 20 من آب 2026

دمشق:

1 – جلسة حوارية مفتوحة لنادي القراءة (إشراقة جيل) مع الكاتبة سلوى الشله، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ندوة ثقافية أدبية بعنوان “ثنائية الطب والأدب (الرواية، القصة، الشعر)”، يشارك فيها الدكتورة ريما الدياب، والدكتور غالب خلايلي، والدكتور نزار بريك هنيدي، والدكتور منير أبو شعر، ويديرها الدكتور مصطفى حسون، في مركز ثقافي فيق بمساكن برزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – ندوة علمية أثرية ثقافية بعنوان “سوريا الأرض الأم لظهور الفن التشكيلي”، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – مسرحية بعنوان “حارة السقايين”، تأليف وإخراج أحمد سلامة، في جمعية المسرح الحر بالمزرعة، شارع الملك العادل، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – حفل موسيقي على آلة البيانو، يحييه الفنان أيهم أحمد، في دار أوبرا دمشق (قاعة الدراما)، الساعة الـ 7:30 مساءً.

6 – عرض أفلام “إنسيديوس: خارج الحدود” و”تمرد” و”سبايدرمان: يوم جديد تماماً” و”محمود الثاني” و”الجواهرجي”، في سينما سيتي بدمشق، بدءاً من الساعة الـ 1:30 ظهراً وحتى الـ 11:00 ليلاً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “التبرع وإعادة بناء الوطن (العمل الإنساني)”، يقدمها الأستاذ إبراهيم توبة، في النافذة الثقافية بقدسيا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – أمسية شعرية بعنوان “نبض الفنون في محراب الشعر”، يشارك فيها أحمد الشيخ علي، ووسام الشاقي، وجمال باكير، وسهام كريكر، في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 6:00 مساءً.

درعا:

جلسة قراءة تفاعلية للأطفال بعنوان “ذات الرداء الأحمر”، في مكتبة المركز الثقافي بدرعا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

حمص:

1 – جلسة نقاش بعنوان “ملتقى الأجيال، حوار التماسك المجتمعي وقيم التعايش”، يشارك فيها عبد الله سفور والدكتور عبد الرحمن البيطار، في قاعة سامي الدروبي، بالمركز الثقافي العربي في حمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – جلسة حوارية بعنوان “الإنترنت مابين التعليم والترفيه”، تقدمها المهندسة غفران يوسف، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في السقيلبية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض فيلم كرتون بعنوان “التوءمان”، تقدمه الأستاذة بشرى إبراهيم، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في السقيلبية، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

3 – نشاط للأطفال يتضمن (عرضاً مسرحياً، وعزفاً موسيقياً) ضمن مهرجان صيف سوريا للعائلة، في المركز الثقافي بمحردة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

4 – فعالية شعرية بعنوان “المَصَابّ” ضمن فعاليات أسبوع الشعر، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – محاضرة بعنوان “مصياف: تاريخ وآثار”، يقدمها الدكتور هيثم حسن، في صالة المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 6:00 مساءً.

6 – معرض الفن التشكيلي للفنانين الشباب، في بيت سوري للفنون بمصياف (الحي الشمالي)، الساعة الـ 6:30 مساءً.

طرطوس:

1- اجتماع نادي أصدقاء اتحاد الكتاب العرب، بإدارة الأستاذ نادر العجي، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – حفل تكريم الأطفال المشاركين في مسابقة “أقلام صغيرة…. أحلام كبيرة”، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – فعالية أدبية بمشاركة لميس إبراهيم، وعلي دغمة، وبدر أنباشي، وإسبر عبود، ومفلح سليمان، يديرها الشاعر نادر توفيق العلي، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – حفل اختتام أنشطة الأطفال الصيفية ويتضمن (فقرات فنية وموسيقية ومسرحية، وبرومو عن أنشطة الأطفال، وتكريم للأساتذة والمدربين، ومعرض رسم وأعمال يدوية)، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – ظهرية شعرية يحييها الشاعر أحمد محمود حسن، يليها حفل موسيقي لمواهب شابة بقيادة السيدة سماهر مرهج، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – محاضرة بعنوان “أوغاريت… منبع الحروف والأبجدية”، بإشراف الأستاذ ثروت أحمد، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – حلقة كتاب بعنوان “محافظة دير الزور”، تقدمها السيدة مي إبراهيم، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

8 – افتتاح المعرض الفني الجوال بعنوان “الزهور والسلام من حلب إلى طرطوس” للفنانين التشكيليين عبيدة قدسي وسوزان حسين، في صالة المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 – فعالية المطبخ الحلبي بعنوان “عبق الشرق وبوابة التاريخ” ضمن الأركان الثقافية في مهرجان ليالي حلب الثقافية 2، في قلعة حلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – مسرحية من التراث التركماني، ضمن مهرجان ليالي حلب الثقافية 2، في قلعة حلب، الساعة الـ 7:30 مساءً.

3 – حفل فني يحييه الفنان مصطفى العزاوي ضمن مهرجان ليالي حلب الثقافية 2، في قلعة حلب، الساعة الـ 8:20 مساءً.

4 – حفل موسيقي غنائي من الموشحات والقدود يقدمه الفنان سراج مبيض، ضمن مهرجان ليالي حلب الثقافية 2، في قلعة حلب، الساعة الـ 10:00 مساءً.

5 – عرض أفلام “الجواهرجي” و”سبايدرمان: يوم جديد تماماً” و”المينيونز والوحوش” و”البيت الأخير” و”فاصل من اللحظات اللذيذة”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

محاضرة بعنوان “مفترق الطرق بعد البكالوريا.. كيف تتجنب الندم وتختار فرعك الجامعي بذكاء”، يقدمها الدكتور عبد الكريم الحريب، في المركز الثقافي العربي بالميادين، الساعة الـ 5:30 عصراً.

الرقة:

1 – محاضرة بعنوان “الثقافة الإسلامية ودورها في بناء المجتمع”، يلقيها الشيخ محمد موفق عبيد، بالمركز الثقافي العربي في عين عيسى، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “النظافة والمحافظة على الممتلكات العامة”، يقدمها المهندس ممدوح المحسن، في المركز الثقافي العربي بجديدة خابور، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان “أحكام الحج إدارياً وشرعياً”، يقدمها الموجه الديني محمد إسماعيل العلي، في المركز الثقافي العربي بالجرنية، الساعة الـ 6:00 مساءً.