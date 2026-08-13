مديرية الثقافة بحماة تقيم أمسية شعرية شبابية بمشاركة مجموعة من الشعراء

حماة-سانا

أقامت مديرية الثقافة في حماة مساء اليوم الخميس، أمسية شعرية ضمن أسبوع الشعر بعنوان “دندنة شعرية شبابية”، شارك فيها ستة شعراء قدّموا مجموعة من القصائد التي تنوّعت موضوعاتها بين الوجداني والوطني والإنساني والغزل.

وأوضح مدير الثقافة بحماة محمد العمر لوكالة سانا، أن هذه الفعالية هي من سلسلة فعاليات تقيمها المديرية ضمن أسبوع الشعر بهدف التركيز على هذا النوع من الفن.

وأشار إلى أن ما ميز الأمسية هو الطابع الشبابي سواء من ناحية الشعراء المشاركين فيها أو من ناحية الجمهور الكبير الذي حضر وتفاعل بقوة مع القصائد التي ألقيت فيها.

من جهته لفت الشاعر أنس شربتجي إلى أنه قدم عدة قصائد متنوعة في مضامينها خلال هذه الأمسية، وسط حضور مجموعة من المحبين لهذا الفن الراقي، مبيناً أن هذه الأمسيات تسهم في تسليط الضوء على إبداع الشعراء الشباب وتنمية مواهبهم الفطرية.

بدورها، بيّنت الشاعرة صفية دغيم أنها كانت في بلاد الاغتراب وعادت إلى سوريا مؤخراً، وأحبت أن تشارك لأول مرة في أمسية شعرية بعد التحرير، موضحة أن الأمسية كانت منظمة بشكل جيد وشهدت تفاعلاً متميزاً من جمهور يمكن وصفه بالنخبة.

وشارك في الأمسية كل من الشعراء طاهر القيمة وصفية دغيم والبراء خالد هلال وعبد المنعم جاسم وأنس شربتجي وأمير حجازي.

وكان المركز الثقافي العربي في مدينة سلمية استضاف مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع الشعر أمسية شعرية بعنوان “همس القصيد”، شارك فيها كل من صفية الدغيم وفراس الضمان وخليل حمادة وعبد المنعم جاسم.