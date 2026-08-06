المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 6 من آب 2026

دمشق:

1 – ورشة عمل للأطفال والشابات بعنوان (تصميم جزادين الخرز)، تقدمها الآنسة رائدة دودكي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – نادي قراءة للأطفال بعنوان (أصدقاء الكتاب)، تقدمه الآنسة مريم متيني، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – نادي قراءة بعنوان (إشراقة جيل)، يقيمه المركز الثقافي العربي في الميدان بالتعاون مع منتدى سيدات الميدان، في مقر المركز، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – ورشة عمل بعنوان (مواهب الأطفال)، تقدمها الآنسة راما السمان، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – محاضرة بعنوان (الرضاعة الطبيعية صحة لطفلك وطمأنينة لك)، تقدمها الممرضة زهرة سلمان عباس، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – دورة تدريبية بعنوان (كيف تصبح متطوعاً فعالاً؟)، تقدمها الآنسة مرام شريفة، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

7 – ورشة عمل بعنوان (التربية في عصر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت)، تقدمها الأستاذة أمل حماد، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 5:00 عصراً.

8 – ورشة تدريبية للأطفال والشابات بعنوان (تعلم التصميم بأعواد المخمل)، تقدمها الآنسة إسراء ترياقي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

9 – ورشة عمل بعنوان (تعلم كتابة خط الرقعة بالقصبة)، يقدمها الأستاذ إينال القائد، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

11 – أمسية شعرية بعنوان (أبعد الشام حب؟)، يلقيها الشاعران قاسم العاني ونور الموصلي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

12 – ندوة نقدية بعنوان (الجمهور والتلقي.. تلقي النقد نموذجاً)، بمشاركة الناقد أحمد هلال والدكتوران طارق مقبل وفرحان اليحيى، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

13 – حفل فني وإنشادي ضمن عروض (مهرجان صيف سوريا 2026)، تقدمه فرقة المرعشلي، في مسرح قلعة دمشق، الساعة الـ 6:00 مساءً.

14 – ندوة علمية بعنوان (الشفاء الذاتي)، تقدمها الدكتورة كاريمان ليلى في مقر الجمعية الجغرافية السورية ببناء المدرسة الحافظية الأثرية في ساحة الميسات، الساعة الـ 6:00 مساءً.

15 – عرض فيلم الأطفال المدبلج “الفأر الطباخ”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 7 مساءً.

16 – عرض أفلام “خلي بالك من نفسك، الجواهرجي، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 11:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – أمسية شعرية بعنوان (النصر يزهر أدباً)، يلقيها الشاعر محمود مفلح والكاتبة عايدة عقلة، في النافذة الثقافية بضاحية قدسيا، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – ندوة طبية بعنوان (أهمية الرضاعة الطبيعية)، في قاعة المكتبة العامة بالمركز الثقافي العربي في التل، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

3 – أمسية شعرية بعنوان (إبداع بلا قيود)، يلقيها الشعراء أحمد دعاس ومنير عبد المجيد وبشير الحبوش وعماد الدين خلبوص، في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان (اختيار التخصص الجامعي مسؤولية)، يقدمها الأستاذ عبد الله حاج درويش، في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – محاضرة ثقافية بعنوان (مسيرة الأستاذ الدكتور ممدوح خسارة)، يقدمها الأستاذ مصطفى خليل في المركز الثقافي العربي بقطنا، الساعة الـ 5:30 عصراً.

6 – أمسية شعرية بعنوان (نبض للفنون في محراب الشعر)، يلقيها الشعراء عارف واوي، وجمال باكير، وسهام كريكير، ووسام الشافي، في المركز الثقافي بيبرود، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – أمسية قصصية، يقدمها الدكتور غسان غنيم بمشاركة الأستاذين سامر منصور وبشار بطرس، في المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

8 – أمسية شعرية بعنوان (على خطى الشعر)، بمشاركة الشعراء جابر دركوش، وأسعد ويحة، وأحمد مالك، وضياء دركوش، ويقدمها الأستاذ أيوب قره كجي، في مقر المحطة الثقافية ببلدة الهيجانة، الساعة الـ 7:00 مساءً.

9 – عرض الفيلم السينمائي الإيطالي (ساعي البريد – Il Postino)، يقدمه، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 7:30 مساءً.

حماة:

1 – أصبوحة شعرية يقدمها الأديبان سام الموعي وسوزان برهوم، في صالة المركز الثقافي العربي بسلحب، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – أظهورة أدبية يقدمها الشاعر بسام علواني والقاصة وداد المصيطيف في قاعة النشاطات بمقر فرع حماة لاتحاد الكتاب العرب، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – ورشة تفاعلية بعنوان (مفاهيم وتقنيات في عالم الإعلام)، تقدمها المدربة الإعلامية همسة باشا، في بيت سوري للفنون، في مدينة مصياف الحي الشمالي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – أمسية شعرية بعنوان (القصيدة بين صوتين)، يحييها الشعراء ثناء درويش وذكريات حبيب وعلي حشوم، في صالة المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – عرض مسرحي بعنوان (لحن الخلاص) من تأليف صموئيل بيكت وإخراج مهتدي غالب، في مسرح دار الثقافة بحماة، الساعة الـ 6:30 مساءً.

طرطوس:

1 – جلسات تدريبية للأطفال واليافعين في أنشطة الشطرنج والخط العربي والأشغال اليدوية والفنون التعليمية، يقدمها الأساتذة علي سلمون ومأمول عباس وروجيه إبراهيم وميس عباس، في قاعة المطالعة بالمركز الثقافي في الشيخ بدر، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة صحية تثقيفية بعنوان (فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل والأم)، تقدمها السيدة سوسن محمد، في مقر النافذة الثقافية في القمصية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – عرض أفلام العائلة والأطفال المترجمة “ألفين والسناجب 3”، و”أبومينابل.. الرجل الثلجي الصغير”، و”فلورا وأوليس”، في صالة سينما الكندي الرئيسية بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

4 – أصبوحة زجلية يحييها الشعراء علي حسن وعلا عبد الله ونضال إسبر، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – أصبوحة قصصية بعنوان (رسالة أم وقطار المساء)، يحييها الدكتور جودت ابراهيم والدكتورة لين غرير والأستاذ عيسى اسماعيل، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

6 – جلسة حوارية بعنوان (المقصود بالمخدرات- أنواعها وأسبابها)، تقدمها الأستاذتان رزان خضر ولارا سلمان، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

7 – افتتاح مهرجان صيف سوريا في الحديقة المركزية بمدينة طرطوس، الساعة الـ 5:00 عصراً.

8 – أمسية شعرية أدبية يحييها الشعراء يوسف يوسف، وبشار كمون، وريان قداح، وحائر أبو شاهين في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – ندوة تفاعلية بعنوان (نادي نظيف ومرتب)، تقدمها رجاء غرير، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – فعالية ثقافية بمشاركة عدد من الكتاب الشباب بعنوان (إليكَ أبي)، في مقر اتحاد الكتاب العرب باللاذقية جانب حديقة الأماكن، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان (نسختك الأفضل تبدأ بوعيك) تقدمها المرشدة النفسية خديجة عثمان في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

4 – انطلاق فعاليات مهرجان صيف سوريا 2026، في حديقة العروبة، في حي المار تقلا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – عرض مسرحي بعنوان (أسطورة السيد ميت)، للمخرج والمؤلف علي يونس، في مسرح دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

1 – أمسية غنائية تراثية فولكلورية يقدمها النادي الفلسطيني بالتعاون مع مديرية الثقافة بحلب، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – عرض مسرحي بعنوان (صانع الأقفال)، في مسرح دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

3 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، ولنا في الخيال حب، الجانب الخاطئ من الموت” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

أمسية شعرية بعنوان (ذكريات الماضي)، يقدمها الشعراء محمد الوادي، وعبدالله الشبوط، ومحمد الرمضان، في المركز الثقافي العربي بهجين، الساعة الـ 6:30 مساءً.