قوافٍ عربية تحتفي بدمشق والفصحى في رابع أيام مهرجان الشعر العربي

دمشق-سانا‏

تواصلت في دار الأوبرا بدمشق، اليوم الأربعاء، فعاليات «مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي»، بمشاركة نخبة من ‌‏الأدباء والشعراء العرب، في تظاهرة ثقافية تسعى إلى تعزيز حضور اللغة العربية الفصحى وصون الهوية الثقافية.‏

وجمع اليوم الرابع من المهرجان بين الموسيقا والشعر واللقاءات الفكرية، بمشاركة شعراء من سوريا واليمن وقطر والعراق ‌‏وتونس ونيجيريا، قدموا نصوصاً تنوعت موضوعاتها بين الوجداني والوطني والإنساني، واستحضرت دمشق بوصفها ‌‏فضاءً للذاكرة والثقافة والصمود.‏

افتتاحية فنية تعزز حضور الفصحى

واستُهلت الفعاليات بفقرة فنية قدمها الفنان مالك نور، تضمنت مجموعة من الأغاني الوطنية والمدائح النبوية والمواويل ‌‏باللغة العربية الفصحى، بما ينسجم مع الهوية الثقافية للمهرجان.‏

وأوضح نور، في تصريح لـ سانا، أن مشاركته في المهرجان تمثل تكريماً له، مشيراً إلى أن الأعمال التي قدمها اختيرت ‌‏باللغة الفصحى لتنسجم مع طبيعته، مؤكداً أهمية المهرجانات واللقاءات الثقافية في تعزيز حضور اللغة العربية، والحفاظ ‏على ‏الهوية.‏

قصائد تستحضر دمشق والهموم العربية

وشهدت الأمسية الشعرية الأولى مشاركة كل من وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح، ‏وعامر السعيدي من اليمن، ‏وعلي المسعودي من قطر، وخالد الحسن من العراق، ‏وأماني الزعيبي من تونس، وموسى سويدان من سوريا، الذين قدموا ‏نصوصاً تناولت موضوعات وطنية وإنسانية وثقافية ‏متنوعة.‏

وكانت مشاركة الوزير الصالح بإلقاء قصيدة وطنية جسدت حنينه إلى دمشق، بدأ كتابتها عام 2016 خلال فترة ‏غيابه عنها، ‌‏وأتمها بعد عودته إليها.‏

وأكد الصالح خلال مشاركته أن سوريا تجاوزت مرحلة التعافي، معرباً عن اعتزازه بإقامة مهرجان دمشق الدولي للشعر ‌‏العربي، وما يمثله ‏من عودة للحياة الثقافية، وتعزيز لمكانة دمشق في المشهد الأدبي العربي.‏

وألقى السعيدي قصيدة أهداها إلى دمشق، استحضر فيها الروابط التاريخية بين اليمن وبلاد الشام، وحيّا الشعب السوري ‌‏وتطلعاته إلى إعادة بناء بلاده.‏

بدورها، أوضحت الشاعرة أماني الزعيبي، في تصريح لـ سانا، أن المشاركة في المهرجان تشكل إضافةً مهمةً لكل شاعر ‌‏عربي، لما تمثله دمشق وسوريا من حضور أصيل في الذاكرة الثقافية العربية.‏

ورأت الزعيبي أن الوقوف على منبر دمشق يستحضر إرث كبار الشعراء الذين تغنوا بها، لافتة إلى أن عودة النشاط الثقافي ‌‏في العاصمة السورية تمثل مكسباً للشعراء العرب، وتسهم في تنشيط الحياة الثقافية والاجتماعية.‏

أربع تجارب شعرية تحاكي دمشق

وقدمت الأمسية الثانية أربع تجارب شعرية تنوعت في أساليبها ولغتها ورؤاها، وعكست آلام الحرب وحنين المنفى، وقدرة ‌‏دمشق على البقاء والصمود.‏

واستحضر الشاعر اليمني يحيى الحمادي في قصائده الاغتراب والحزن على الوطن والشوق إلى دمشق، معتمداً لغة مباشرة ‌‏جعل فيها من الكلمة موقفاً أخلاقياً في مواجهة الحرب والصمت.‏

وقدم الشاعر النيجيري ناصر المالكي تجربة شعرية استلهمت قاسيون وياسمين دمشق، بوصفهما فضاءً روحياً يتجاوز حدود ‌‏الجغرافيا، فأخذت قصيدته الوجدانية “موسيقا عن اللاوعي” من اللغة طابعاً تجريبياً، مع مفردات شفافة وإيقاع داخلي متوتر، ‌‏أما ‏قصيدته “الفيحاء” فاستعادت اللقاء، والشوق إلى دمشق، والصمود، ودم الشهداء، مستخدماً ألفاظاً ذات طابع بطولي ‌‏وروحي.‏ ‏

من جهته، قدم الشاعر السوري محمود الطويل نصوصاً اتسمت بلغة مكثفة وصور رمزية، ففي قصيدته “تجليات المسافة ‌‏صفر” تلاشت الحدود بين الأمكنة، واستحضر رفاقاً كانوا في دمشق وغزة، في محاولة للربط بين ‏الجرحين السوري ‌‏والفلسطيني ضمن ذاكرة واحدة، أما قصيدته “سيرة ذاتية ناقصة” فجاءت عملاً وجدانياً واسعاً، تتجاور فيه ‏ألفاظ الحزن ‌‏والشغف والسفر والمنفى والقلق والذكريات.‏

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واختتم الشاعر السوري محمد عمر النقشي الأمسية بنص شعري مباشر تناول فيه عصبة الظلم وكيف اغتصبت البلاد، ‌‏مستحضراً دمشق بوصفها قبلة للمجد، وروضة اليمن، مؤكداً أن النصر جاء من عند الله، بأسلوب يقوم على الجملة ‌‏الخطابية، وعلى مفردات ذات طابع ديني ووطني، فيما اتسمت مشاعره بمزيج من الغضب والإيمان والاعتزاز والفخر.‏

وانطلقت الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في الثاني من آب الجاري، بمشاركة 55 شاعراً وأديباً ‌‏ومحاضراً من 16 دولة عربية، وتتواصل فعالياتها حتى السابع منه، متضمنة أمسيات شعرية ومحاضرات وندوات أدبية ‌‏وفقرات فنية وتراثية، إلى جانب معارض للكتاب والفنون الجميلة وحفلات توقيع لإصدارات حديثة. ‏