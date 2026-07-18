بين بريق النجومية وثقلها.. كتب تروي الوجه الآخر لأساطير كرة القدم

دمشق-سانا

خلف الأهداف التي تهز المدرجات والبطولات التي تصنع المجد، تختبئ طفولة صعبة وضغوط متواصلة وإصابات وخيبات لا تظهر دائماً على الشاشة.

ومن هذه المفارقة بين بريق النجومية وثقلها، تنطلق مجموعة كتب رياضية تتبعت مسيرات رونالدو ومارادونا وميسي ونيمار وهالاند داخل الملاعب وخارجها.

واعتمدت هذه الكتب التي صدرت عن دار ميتافيرس برس للنشر والطباعة والتوزيع ومقرها دولة الإمارات، صيغاً مبسطة تتراوح بين القصة القصيرة والمعلومة المكثفة والسرد الزمني، ما يجعلها أقرب إلى مداخل تعريفية موجهة إلى القراء الشباب وعشاق كرة القدم أكثر من كونها سيراً توثيقية معمقة، ومحاولةً لقراءة اللاعب بوصفه إنساناً واجه الفقر أو ضغط الشهرة أو الإصابات، لا مجرد صاحب أهداف وألقاب.

مارادونا.. الموهبة والعبء

ويروي كتاب “مارادونا – 365 قصة” للكاتب سيرجيو داريو دومينغيز حياة دييغو مارادونا عبر 365 قصة قصيرة، تبدأ من طفولته في حي فيلا فيوريتو الفقير بالأرجنتين، وتتابع صعوده إلى عالم الاحتراف وتألقه مع نابولي وقيادته منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم عام 1986.

وتناسب بنية القصص القصيرة القارئ الذي يفضل الانتقال بين محطات مستقلة بدلاً من متابعة سيرة زمنية طويلة، كما تتيح تقديم تفاصيل رياضية وشخصية في وحدات مكثفة.

ولا يكتفي الإصدار باستعادة أهداف مارادونا ولحظاته الشهيرة، ومنها هدفه أمام إنكلترا في مونديال المكسيك، بل يتوقف عند علاقته بالكرة وعبء الشهرة عليه، حيث اختصر مارادونا هذا التناقض بقوله: “عندما دخلت الملعب، نسيت كل مشاكلي، ونسيت كل شيء سيئ في العالم”، قبل أن يصف الجانب الآخر من النجومية: “أن تكون مارادونا هو أمر رائع، لكنه حمل ثقيل للغاية في بعض الأحيان”.

رونالدو.. الموهبة والانضباط

ويتتبع كتاب «CR7 – 100 قصة عن كريستيانو رونالدو»، من تأليف فريق ليبرو فوتبول، مسيرة النجم البرتغالي عبر مئة قصة قصيرة في 110 صفحات، من طفولته في جزيرة ماديرا وبداياته في أكاديمية سبورتينغ لشبونة إلى انتقاله عام 2003 إلى مانشستر يونايتد بإشراف السير أليكس فيرغسون.

ويمر الكتاب بتجارب رونالدو مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، ثم عودته إلى النادي الإنكليزي وانتقاله إلى النصر السعودي، لكنه يركز، إلى جانب التسلسل الرياضي، على فكرة الانضباط التي رافقت اللاعب، وعبّر عنها بقوله: “الموهبة دون العمل الجاد لا تساوي شيئاً”.

ويقدم الكتاب رونالدو مثالاً للاعب بنى استمراريته على التدريب والانضباط والرغبة الدائمة في التفوق، في معالجة مكثفة تناسب القراء الباحثين عن سيرة سريعة أكثر من دراسة تفصيلية لمسيرته.

ميسي ونيمار.. موهبة وضغوط

ويعتمد كتاب “ميسي.. 100 معلومة عن الشخصية الأعظم في تاريخ كرة القدم” من تأليف فيديريكو لوياكونو، صيغة المعلومات المختصرة، لعرض بدايات ليونيل ميسي ومسيرته مع برشلونة وأرقامه وألقابه، وصولاً إلى تتويجه مع المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم.

وتمنح صيغة 100 معلومة القارئ مدخلاً سريعاً إلى المسيرة، لكنها تجعل قيمة الكتاب مرتبطة بمدى قدرته على تقديم تفاصيل غير متداولة، وربط الأرقام والإنجازات بالسياق الإنساني والرياضي الذي أنتجها، بدلاً من الاكتفاء بجمع معلومات يمكن العثور عليها في المصادر الرقمية.





أما كتاب “نيمار.. فن المراوغة” فيتناول مسيرة نيمار دا سيلفا من بداياته في البرازيل وتأثره بكرة الصالات، مروراً بتجربته مع سانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي.



وتكمن زاويته الأبرز في الربط بين الأسلوب الفني للاعب والتحديات التي حدّت من استمراريته، ولا سيما الإصابات والضغوط، وبذلك يظهر نيمار في السلسلة نموذجاً لموهبة لافتة لم تكن المهارة وحدها كافية لحمايتها من تعقيدات المسيرة الاحترافية.

هالاند.. صعود جيل جديد

ويتابع كتاب “هالاند” رحلة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند منذ بداياته حتى انتقاله إلى مانشستر سيتي، ويرصد تطوره السريع وأرقامه مع الأندية الأوروبية والبطولات الدولية للفئات العمرية.

ويمثل هالاند جيلاً مختلفاً عن مارادونا ورونالدو وميسي، إذ بدأت مسيرته في عصر الأرقام الفورية والمتابعة الرقمية المكثفة، ويحاول الكتاب موازنة صورته بوصفه مهاجماً قوياً مع جوانب من حياته خارج الملعب، مثل اهتمامه بثقافة بلاده والقراءة.









غير أن تناول لاعب لا تزال مسيرته في طور التكوين يختلف عن استعادة تجارب اكتملت معظم فصولها، فالكتاب يقدم صورة مرحلية قابلة للتغير مع البطولات والمواسم المقبلة، ولا يمكن قراءته كسيرة نهائية.

سير مبسطة للقراء الشباب

وتقدم هذه الكتب نماذج مختلفة لصناعة النجم، ضمن صيغ قصيرة وميسّرة تقرّب السيرة الرياضية من القراء الشباب وعشاق كرة القدم، على نمط مدخل تعريفي يناسب من يبحث عن قراءة خفيفة، تجمع الإنجاز الرياضي بالعمل والضغوط وثمن الشهرة، بينما يحتاج القارئ الباحث عن تحليل تكتيكي أو وثائق جديدة أو معالجة نقدية موسعة إلى مصادر أخرى تكمل الصورة.