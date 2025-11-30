ميسي يحطم رقماً قياسياً جديداً في عالم كرة القدم

واشنطن-سانا

حطم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، رقماً قياسياً جديداً ، بعدما اعتلى قائمة أكثر اللاعبين تقديماً للتمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم، متقدماً على المجري فيرينتس بوشكاش، أسطورة ريال مدريد.

وحسب تقارير صحفية رياضية، بات ميسي أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تقديماً للتمريرات الحاسمة بـ 405 مرات، محطماً رقم بوشكاش 404 مرات.

ويأتي الأسطورة البرازيلي بيليه في المركز الثالث بالقائمة برصيد 369 تمريرة حاسمة.

وصنع النجم الأرجنتيني هدفاً في فوز فريقه إنتر ميامي بنتيجة 5-1 على نظيره نيويورك سيتي إف سي، ليتأهل إلى أول نهائي في الدوري الأمريكي، ورغم أن ميسي إلا أنه صنع تمريرة حاسمة رائعة للهدف الثالث الذي سجله سيلفيتي.

وهذه هي التمريرة الحاسمة رقم 24 في 48 مباراة لعبها ميسي مع إنتر ميامي في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري.

وبالإضافة إلى أرقامه في التمريرات الحاسمة، أحرز ميسي 896 هدفاً خلال 1136 مباراة بكل البطولات، وعلى صعيد الأندية والمنتخب الأرجنتيني.