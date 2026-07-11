من التهجير إلى التحرير.. معرض في إدلب يجسد إبداع المرأة في التصنيع اليدوي ‏والفنون

إدلب-سانا

نظّم مركز دعم وتمكين المرأة في محافظة إدلب اليوم السبت، معرضاً بعنوان “من ‏التهجير إلى التحرير”، بمشاركة عدد من النساء المنضمات سابقاً لبرامج المركز، ‏وذلك في صالة متحف إدلب الوطني.‏

وتضمن المعرض الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، مجموعة متنوعة من ‏المنتجات اليدوية من مواد منزلية ولوحات فنية بالخرز، إلى جانب ملابس وقطع ‏زينة تعكس مهارة وحرفية المرأة السورية وقدرتها على التحوّل من مرحلة المعاناة ‏إلى الإنتاج والإبداع.‏

وشهد المعرض إقبالاً لافتاً من الحضور النسائي ومن الفنانين والمهتمين بالشأن ‏الثقافي الذين زاروا أجنحة المعرض واطلعوا على تجارب المشاركات.‏

وأوضحت مديرة مركز دعم وتمكين المرأة بإدلب رولا خيتي لمراسل سانا، أن ‏المعرض يهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وإبراز دورها كشريك ‏أساسي في إعادة الإعمار، وتحويل تجربة التهجير إلى قصة نجاح وإنتاج، مشيرة إلى أنه يضم أقساماً عدة لها علاقة بإعادة التدوير والتطريز التراثي والخط العربي ‏والرسم، إلى جانب قسم الأطفال والصوف والإكسسوار.‏

وأشارت خيتي إلى أن فكرة تأسيس مركز إدلب جاءت نتيجة ظروف التهجير بعد ‏عام 2018 وهو امتداد لمراكز نساء الغوطة التي بدأت عام 2013 لافتةً إلى أن ‏المعرض يحمل رمزية تاريخية، فضلاً عن دوره في تدريب النساء وتمكينهن ضمن ‏عدد من الدورات التدريبية.‏

وفي تصريح لفت مسؤول الفن التشكيلي بمديرية ثقافة المحافظة عزيز ‏الأسمر إلى أن ما رآه اليوم في المعرض، هو دليل على أن المرأة قادرة على ‏صناعة الجمال حتى في أصعب الظروف، ‏وأن أهميته نابعة من كونه يزخر ‏بالإبداع والأعمال الفنية المتميزة التي تستحق الدعم والتسويق، داعياً إلى ‏توفير الدعم اللازم للمركز، لتحفيز المرأة على العطاء والإبداع المستمر، وتأمين ‏فرصة لانتقال فعاليات المعرض بين المحافظات، ولاحقاً بين الدول العربية.‏

من جانبه رأى الفنان التشكيلي أنيس حمدون أن المعرض يحمل رسالة عميقة من ‏الألم إلى الأمل، وأن الأعمال المعروضة تعكس إصرار المرأة على البناء رغم كل ‏التحديات، وأن المعرض يبرز قدرة المرأة على تحويل مواد عديمة النفع موجودة ‏ضمن كل بيت إلى لوحات إبداعية مميزة، واستثمارها بفنٍ راقٍ. ‏

ومن المشاركات بينت روان سيد يوسف أنها دخلت في البداية للمركز كمتدربة، ‏ومن ثم مشاركة في المعرض، مشيرةً إلى أهمية توفير بيئة حاضنة للإبداع النسوي ‏وتسويق هذه المنتجات لتصبح مصدر دخل مستداماً للأسر.‏

ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة نشاطات مركز دعم وتمكين المرأة في إدلب ‏الرامية إلى دعم وتمكين النساء المتضررات من الحرب والتهجير، وتزويدهن ‏بمهارات مهنية وحرفية تساعدهن على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، ويسعى ‏المركز للتركيز على تحويل العمل اليدوي والفنون إلى مشاريع إنتاجية صغيرة ‏تسهم في تحسين الواقع المعيشي وتعزيز دور المرأة في المجتمع.‏