المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 11 من تموز 2026

دمشق:

1 – حفل الإطلاق الرسمي لمؤسسة سيف “المؤسسة السورية للذكاء الرقمي”، في مدرج جمعية الخريجين الكائن في أوتستراد المزة، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – ورشة عمل فنية للأطفال بعنوان (رسم وأعمال يدوية للأطفال)، بإشراف المدربتين باسمة كيلو ووفاء الحافظ، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 12.00 ظهراً.

3 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين: “فوق”، “الملك الأسد – 2019″في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً و الـ 6 مساءً.

4 – حفل افتتاح الدورات التدريبية للحرف التراثية التقليدية اليدوية، في مؤسسة “حلم دمشقي” في باب شرقي – خان الزجاج، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – عرض أفلام “الشر المميت: احتراق، حكاية لعبة 5، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – عرض فيلم وثائقي بعنوان (يوم ثارت الجبال) لتوثيق ومحاكاة أبرز الأحداث والمحطات التاريخية المرتبطة بذاكرة مدينة يبرود، في صالة النبلاء، الساعة الـ 5:30 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان “التواصل بين الأجيال” يقدمها المهندس غسان قرة، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – أمسية قصصية بعنوان “حكايات من نبض الوطن”، في مكتب حركة التحرير الوطني فتح في مخيم جرمانا، الساعة الـ 7 مساءً.

حماة:

عرض فيلم الخيال العلمي “بداية” للمخرج كريستوفر نولان، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 8:00 مساءً.

حمص:

عرض مسرح خيال الظل بعنوان “الأمسية التراثية – رحلة مع الظلال” يحييه فريق حكايا الظل بقيادة الفنانة غالية شحادة، في مقر مؤسسة تراثنا في المسرح الأرثوذكسي، الساعة الـ 6:30 مساءً.

طرطوس:

1 – جلسات تدريبية لتعليم الأطفال واليافعين أنشطة متنوعة تشمل: الشطرنج، والخط العربي، والأشغال اليدوية، بإشراف الأساتذة علي سلمون، مأمول عباس، والمدربتين روجيه إبراهيم وميس عباس، في قاعة المطالعة بالمركز الثقافي في الشيخ بدر، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة: “مدغشقر 2” و “آل كروودز”، و “ربانزل”، في صالة سينما الكندي، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً والـ 5:15 عصراً.

3 – أصبوحة شعرية يحييها الشعراء حسام الدين جلول وأحمد فتوح وخالد صهيوني وسيدرا وحود، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11 صباحاً.

اللاذقية:

1 – نشاط ترفيهي وتفاعلي للأطفال بعنوان “ألعاب جماعية” في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – ورشات متنوعة للأطفال تحت عنوان “يوم مع أبناء الشهداء” يقيمها فريق مهارات الحياة في دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – محاضرة حول التخطيط الإقليمي يقدمها الدكتور عبد الكريم حليمة، في مقر جمعية العاديات باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – فعالية ثقافية وفنية للأطفال واليافعين بعنوان “سبت الإبداع” تتضمن ورشات رسم وفسيفساء ومسابقات ومسرحاً تفاعلياً، في المركز الثقافي العربي بدير حافر، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – أنشطة تربوية دورية بعنوان (برنامج مهارات حياة) تتضمن مسارات في القيم والتراث الإسلامي وأنشطة تفاعلية، للطالبات من عمر 12 حتى 15 عاماً، في المركز الثقافي بمدينة الباب، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – عرض أفلام: “صقر وكناريا، حكاية لعبة 5، موانا، أعِدْها، هوس، واحد تاني” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.