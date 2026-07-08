جلسة حوارية في جرمانا تبحث دور الفن في التغيير المجتمعي‎ ‎

ريف دمشق-سانا‌‎ ‎

ناقشت جلسة حوارية أقيمت مساء أمس الأربعاء، في المركز الثقافي بمدينة جرمانا ‏بريف دمشق دور الفن، ولا سيما الموسيقا والغناء، في إحداث التغيير على مستوى ‏الفرد والمجتمع، بمشاركة الكاتبة والمخرجة آنا عكاش والمايسترو سفانة بقلة، ‏وأدارتها مديرة ملتقى نيسان الثقافي سلمى الصياد.‏

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واستعرضت بقلة تجربتها في تأسيس مساحة فنية مستقلة عام 2016، بعد سنوات ‏من الاعتقال، بهدف إيجاد فضاء آمن للتعبير الفني بعيداً عن الاستقطاب، مشيرةً ‏إلى أن أولى الفعاليات تمثلت بحفل للموسيقا الكلاسيكية أعاد تقديم أغانٍ راسخة في ‏الذاكرة السورية، في تجربة أبرزت قدرة الفن على استعادة الروابط الإنسانية ‏المشتركة.



واستعرضت بقلة تجربتها في تأسيس مساحة فنية مستقلة عام 2016، بعد سنوات ‏من الاعتقال، بهدف إيجاد فضاء آمن للتعبير الفني بعيداً عن الاستقطاب، مشيرةً ‏إلى أن أولى الفعاليات تمثلت بحفل للموسيقا الكلاسيكية أعاد تقديم أغانٍ راسخة في ‏الذاكرة السورية، في تجربة أبرزت قدرة الفن على استعادة الروابط الإنسانية ‏المشتركة.‏

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وأضافت: إن المبادرة توسعت لتشمل مشاريع ثقافية وفكرية هدفت إلى تعزيز ‏الحوار المجتمعي، مؤكدةً أن الفن يشكل وسيلة فاعلة لطرح القضايا الإنسانية، ‏وإحداث التغيير.‏

من جانبها، أوضحت عكاش أن أعمالها في الدراما والسينما تنطلق من البعد ‏الإنساني بعيداً عن الطرح المباشر، معتبرةً أن القصص التي تركز على قيم الأمل ‏والإرادة وحب الحياة أكثر تأثيراً في الجمهور، وقادرة على التعبير عن الواقع، ‏وإثارة التساؤلات بلغة فنية تحترم وعي المتلقي.‏

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وتناولت الجلسة تجربة تحويل النصوص الأدبية إلى أعمال موسيقية ومسرحية، ‏حيث أشارت بقلة إلى أن معظم أعمالها تنطلق من النص الأدبي، مستشهدةً بعمل ‏مستلهم من نصوص الكاتب الراحل خالد خليفة، إلى جانب عرض “نساء ينتظرن ‏الغياب” الذي يسلط الضوء على معاناة النساء خلال سنوات الحرب، ويطرح ‏قضايا العدالة الانتقالية، والاعتراف بالمعاناة من منظور إنساني.‏

كما استعرضت عكاش وبقلة عملهما المشترك “فوق الغيم”، المقتبس من نص ‏لعكاش، والذي يروي عبر سبعة مشاهد غنائية حكايات نساء فقدن أفراداً من ‏أسرهن خلال سنوات الحرب، مؤكدتين أن تفاعل الجمهور يعكس أهمية الأعمال ‏الفنية التي تستحضر الذاكرة الجمعية، وتسهم في التعافي المجتمعي.‏

واختتمت الجلسة بفقرة غنائية قدمها كورال عشتار بقيادة المايسترو ريمة أبو زور، ‏تضمنّت أداء أغنية “زينوا سوريا” وسط تفاعل من الحضور.‏