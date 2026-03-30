المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 30 من آذار 2026

دمشق:

1 – صالون الشباب الثقافي، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – أمسية شعرية شبابية بعنوان “لأن الصمت خيانة”، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساء.

3 – الجلسة الـ27 من الصالون الفكري الأدبي بعنوان “الفكر العربي المعاصر المحاور – الإشكاليات – الرؤى المستقبلية”، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساء.

4 – افتتاح المعرض الفني الخيري: “بالفن نرسم بسمة”، في غاليري آرت هاوس بالمزة خلف مشفى الأطفال، الساعة الـ 6 مساء.

5 – عرض أفلام “هوبرز، برشامة، مشروع هيل ماري”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

حمص:

عرض الفيلم السينمائي السوري “سلم إلى دمشق”، في دير الآباء اليسوعيين ببستان الديوان في حمص، الساعة الـ 5 مساء.

حماة:

أمسية شعرية بمشاركة سبعة شعراء ضمن ملتقى الشاعر عبد الوهاب الشيخ خليل الشعري، في مقر فرع اتحاد الكتاب بمدينة حماة، الساعة الـ 7 مساء.

إدلب:

احتفالية اليوم العالمي للمسرح في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 5 مساء.

طرطوس:

أمسية موسيقية غنائية “كورال ست الكل يغني بليغ حمدي (روائع خالدة)”، بقيادة الأستاذة إيناس لطوف، في  المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 6 مساء.

اللاذقية:

افتتاح فعالية ذكرى الثورة، وتتضمن معرضاً فنياً وملتقى شعرياً وكورالاً غنائياً، في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1- محاضرة بعنوان: “العنف الأسري وأثره على الأطفال نحو مجتمع خال من العنف”، للأستاذة فاطمة سمير غنام، في المركز الثقافي بالواحة، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – ملتقى الشباب الأدبي، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 5 مساء.

3 – عرض مسرحية “ليلة التكريم”، ضمن مهرجان المونودراما المسرحي، على مسرح دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 6 مساءً.

4 – عرض أفلام “لا تدخل، سكريم 7، برشامة، هوبرز”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9 مساءً.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك