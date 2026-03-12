من الدمار إلى الإعمار.. خطة لإحياء مركز إجازات السوق في عدرا وإنشاء قرية مرورية حديثة

الهطولات المطرية تنعش الوديان والسدود في محافظة القنيطرة بعد سنوات من التراجع
كيف كانت مشاعر أهالي إدلب بعد مرور عام على تحرير سوريا؟
وفد الهيئة العامة للمنافذ يطلع على واقع العمل في معبر نصيب الحدودي وبالمنطقة السورية- الأردنية
إصابة أربعة أشخاص في حادثي سير منفصلين بدمشق وريفها
المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ونظيره الكرواتي جوردان رادمان
