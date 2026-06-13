وزارة الثقافة تنعي الشاعر والروائي السوري عبد الله السلامة بعد مسيرة أدبية حافلة

دمشق-سانا



نعت وزارة الثقافة الشاعر والروائي والمفكر السوري عبد الله عيسى السلامة (1944–2026)م، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع في ميادين الشعر والرواية والفكر.



وينتمي الراحل إلى منطقة منبج بريف حلب، وأسهم في إثراء المكتبة العربية بإنتاج أدبي وفكري متميز، وكان عضواً في رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وأصدر خمسة دواوين شعرية وخمس روايات، إلى جانب مجموعات قصصية ومقالات ودراسات فكرية ونقدية.



ومن أبرز أعماله الشعرية: الظل والحرور، واحة في التيه، ثآليل في جبهة السامري، المعاذير، أمواج بارقية، إضافة إلى روايات: الثعابيني، الغيمة الباكية، سر الشارد.



كما نال العديد من الجوائز الأدبية تقديراً لإسهاماته الثقافية وإبداعه المتميز، من بينها الجائزة الثانية لمؤسسة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري عام 2001، وجائزة نادي الطائف الأدبي للقصة عام 2001، وجائزة شاعر عكاظ عام 2009.



وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، وإلى الأسرة الثقافية السورية والعربية، سائلةً الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء عمّا قدّمه من عطاء أدبي وفكري.