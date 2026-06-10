البُنى الفكرية والتماسك المجتمعي.. محور جلسة حوارية في المدينة الجامعية بدمشق

دمشق-سانا

ناقشت جلسة حوارية نظّمتها مديرية ثقافة دمشق، اليوم الأربعاء، في الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية، دور البُنى الفكرية في تشكيل السلوك الفردي والجماعي وانعكاسها على التماسك المجتمعي، مؤكدة أهمية الحوار الثقافي في تعزيز وعي الشباب وفهم التصورات المسبقة المؤثرة في العلاقات الاجتماعية.

وأُقيمت الجلسة تحت عنوان “البُنى الفكرية وأثرها في التماسك المجتمعي”، حيث شدد المشاركون على أن الحوار الفكري يمثل أداة أساسية لترسيخ الوعي الجماعي وحماية النسيج الاجتماعي، ولا سيما من خلال مناقشة الأفكار السائدة والصور النمطية، بما يعزز التفاهم واحترام التنوع.

كيف تتشكل البُنى الفكرية؟

تناولت الجلسة مفهوم البُنى الفكرية بوصفها حصيلة تراكمية للتجارب والمعارف التي تتشكل منذ الطفولة عبر الأسرة والمدرسة والبيئة الاجتماعية، مع التأكيد على العلاقة التفاعلية بينها وبين الواقع، حيث يؤثر كل منهما في الآخر من خلال السلوكيات والمواقف.

البُنى الفكرية… حين تتحول إلى أدوات إقصاء

وفي تصريح لـ”سانا”، أوضح المحاضر والمدرب عبد الله علي حاج درويش، أن هذه البُنى تمثل منظومة من المعتقدات والتصورات المسبقة التي قد تتحول إلى أدوات للإقصاء أو إطلاق أحكام جاهزة، ما يؤدي إلى إضعاف التماسك المجتمعي، لافتاً إلى أنها قد تقوم على التمييز بين فئات المجتمع أو البيئات المختلفة، الأمر الذي ينعكس على سلوك الأفراد ويحدّ من التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن أهمية هذه القضية تزداد لدى فئة الشباب، مبيناً أن الهدف من الجلسة هو تعزيز الوعي بهذه البُنى والعمل على استبدال الأنماط السلبية برؤى أكثر انفتاحاً، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر انسجاماً، وأضاف: إن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في عملية البناء واستعادة العافية الاجتماعية.

البُنى الفكرية بين المهن والمؤسسات ووعي الشباب

كما ناقش المشاركون البُنى الفكرية المرتبطة بالأدوار الاجتماعية والمهن والمؤسسات، والتصورات المسبقة تجاهها، وما تتركه من أثر في مستوى الثقة والتفاعل، إلى جانب الصور النمطية التي قد تقود إلى تبني مواقف غير موضوعية.

وتضمّنت الجلسة استقصاءً تفاعلياً بين الشباب لرصد أبرز التصورات السائدة وربطها بالواقع المعاش، بهدف تحليل انعكاساتها على حياتهم اليومية، حيث أكد المشاركون أن الوعي بهذه البُنى يمثل الخطوة الأولى لمعالجتها.

التفكير النقدي مدخل إلى مجتمع أكثر تماسكاً

واستعرضت الجلسة مجموعة من الوسائل العملية للتعامل مع البُنى الفكرية السلبية، من بينها تعزيز التفكير النقدي، والاحتكام إلى الأدلة، واختبار الافتراضات، والانفتاح على الثقافات المختلفة وتوسيع دائرة العلاقات الاجتماعية.

وفي ختام الجلسة، شدد المشاركون على أن تعزيز التماسك المجتمعي يبدأ بمراجعة الأفكار المسبقة وترسيخ ثقافة الحوار، بما يدعم بناء مجتمع أكثر توازناً وتعاوناً.

وتأتي هذه الجلسة في سياق اهتمام مديرية ثقافة دمشق بتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب، وفتح مساحات للنقاش حول القضايا التي تمسّ بنية المجتمع وتفاعلاته، وتندرج ضمن نشاطات الصالون الثقافي في المدينة الجامعية بالمزة، الذي يسعى إلى تنشيط الحوار الثقافي وتعزيز التفكير النقدي بين الطلبة والمهتمين بالشأن الاجتماعي.