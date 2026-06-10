إمبراطورية فسادستان لغيث حمّور.. سخرية سوداء تفضح الاستبداد وتستعيد خيال الظل

دمشق-سانا

يخوض الروائي والإعلامي غيث حمّور في روايته الجديدة “إمبراطورية فسادستان.. دولة خيال الظل”، تجربة سردية تقوم على المزج بين الرمز السياسي والسخرية السوداء، مستعيداً عوالم خيال الظل وشخصياته الشعبية، لتقديم حكاية إنسانية عن القمع والخوف.

الرواية الصادرة عن دار “نون” للنشر والطباعة والتوزيع في حزيران عام 2025، تقع في 154 صفحة من القطع الصغير، وتبني فضاءها الحكائي داخل مملكة خيالية تحمل اسم “عروبيتا”، سرعان ما تتحول في وعي أهلها إلى “فسادستان”، حيث يهيمن الخوف والفساد، وتتدخل السلطة في تفاصيل الحياة اليومية، حتى يصبح الظلم واقعاً مألوفاً ومقبولاً بحكم الاعتياد.

سخرية سوداء في مواجهة القمع

يعتمد حمّور في روايته على السخرية بوصفها أداة فنية لكشف بنية الاستبداد، من خلال شخصية الملك المتسلط “مجالح مجالح”، الذي يبلغ به العبث حد تنصيب حماره مسؤولاً عن إدارة شؤون البلاد، لتتحول صورة الحمار إلى رمز رسمي ترفع صوره في الشوارع، وتكتب عنه الكتب، وتطلق الهتافات باسمه، فيما يعاقب كل من يجرؤ على المساس بـ “هيبته”.

ومن خلال هذا البناء الرمزي، تضيء الرواية على أدوات القمع التي تستخدمها الأنظمة المستبدة لإخضاع الناس، وعلى دور الأجهزة الأمنية والإعلام والخوف الجماعي في تحويل الظلم إلى ممارسة يومية عادية، لا تثير الدهشة بقدر ما تفرض الصمت.

خيال الظل بوصفه صوت الناس

تستحضر الرواية شخصيتي “كركوز وعيواظ” من التراث الشعبي وخيال الظل الشرقي، لتجعل منهما مدخلاً سردياً يربط بين الحكاية القديمة وأسئلة الواقع الراهن، مؤكدةً قدرة الفن الشعبي على مقاومة الرقابة ومواجهة السلطة، حتى عندما تصبح الشخصيات الخيالية نفسها مطاردة من قبل أجهزة الأمن.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح حمّور أنه اختار “كركوز وعيواظ” لأن خيال الظل كان تاريخياً صوت الناس البسطاء، وصوت السخرية من السلطة عندما لا يستطيع الناس الكلام مباشرةً، مبيناً أن الرواية تحاول الكشف عن آليات صناعة الطاغية، وكيف يتحول العبث إلى قانون عندما يعتاد الناس عليه.

تفكيك منظومة الاستبداد

لا تقف الرواية عند إدانة الظلم بوصفه ممارسة سياسية، بل تسعى إلى تفكيك عقل السلطة وطريقة تفكيرها، من خلال شخصيات تنتمي إلى عالم المخابرات والحاشية والإعلام والمثقفين المصفقين، في إسقاطات رمزية على نماذج عرفها الواقع السوري خلال عقود طويلة.

وتتابع الرواية سيرة “ملهم”، الطبيب البيطري الذي يجد نفسه قريباً من دوائر الحكم، قبل أن يكتشف تدريجياً حجم الخراب والقمع الذي تعيشه البلاد، فيقرر الهرب مع أسرته إلى المنفى، حيث تتقاطع حكايته مع قصص اللجوء والحب والخسارة والبحث عن معنى للحياة وسط الدمار.

وعلى هذا المستوى، لا تنشغل الرواية بالسياسة وحدها، بل تفتح مساحة لتوثيق التحولات الاجتماعية والنفسية التي عاشها السوريون خلال سنوات الثورة، وما خلفته الحرب من فقدان للأمان وتشتت إنساني ووجودي.

بين الرمز والتوثيق الساخر

يشير حمّور إلى أن عمله يتناول المنظومة كاملة، من الحاشية والسجانين والإعلام والمثقفين المصفقين، وصولاً إلى الناس الذين يرددون الشعارات خوفاً من العقاب، لافتاً إلى أن الرواية تحتوي كثيراً من الضحك، لكنه “ضحك موجع”، لأن القارئ يكتشف أن ما يضحكه يشبه جرحاً حقيقياً عاشه أو رآه.

ويرى نقاد أن “إمبراطورية فسادستان” تنتمي إلى موجة من الأعمال السردية السورية التي حاولت مقاربة سنوات الثورة والحرب والاستبداد عبر الرمز والسخرية، بعيداً عن الخطاب السياسي المباشر، وفي هذا السياق، رأى الناقد أحمد العرابي، في قراءة نقدية للرواية، أن توظيف الحمار بوصفه رمزاً للحاكم والمنظومة المحيطة به منح النص جرعة عالية من التهكم، وإن بدا أحياناً مثقلاً بالتورية، لكنه يظل جزءاً من خيار فني يرمي إلى تعرية الاستبداد بلغة رمزية ساخرة.

وبذلك تفتح “إمبراطورية فسادستان” باباً إضافياً أمام الرواية السورية لاختبار أشكال جديدة من الكتابة الساخرة، التي تمزج بين التوثيق السياسي والرمز الفني.