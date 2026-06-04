فعالية في ثقافي أبو رمانة تعزّز تمكين ذوي الإعاقة عبر الحرف التراثية

دمشق-سانا

فتحت الحرف اليدوية التراثية مساحة جديدة لتمكين ذوي الإعاقة، وتعزيز صلتهم بالتراث السوري، خلال فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، استضافها المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، اليوم الخميس، ضمن فعاليات أسبوع التراث اللامادي الذي تقيمه وزارة الثقافة.





وجمعت الفعالية بين المعرفة والتجربة المباشرة عبر محاضرة بعنوان “الحرف اليدوية التراثية” قدّمها الحرفي أحمد راتب الضعضي، الذي يشرف على تدريب عدد من طلاب مؤسسة نقاء القلوب على بعض الحرف التقليدية، مؤكداً أهمية هذه الحرف بما تتطلبه من دقة وصبر ومهارة، وما تتيحه من فرص لتنمية القدرات وتعزيز الثقة بالنفس.

تراث يلامس القدرات

وأوضح الضعضي أن الحرف اليدوية تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية السورية، مشيراً إلى أن عددها يبلغ نحو 33 حرفة، من بينها النسيج بأنواعه كالدامسكو والبروكار الدمشقي، إضافة إلى التطريز والبسط والأغباني.

وتوقف عند حرفة الزجاج التي عُرفت بها سوريا منذ آلاف السنين، متحدثاً عن الرسم على الزجاج والفسيفساء الزجاجية والزجاج المعشق، ولافتاً إلى حضور نماذج منها في معالم تراثية بارزة مثل الجامع الأموي.

كما أضاء على حرف أخرى، كالفخار وما يحمله من فوائد جمالية ونفسية، وحرف الخشب بفنونها المتنوعة كالموزاييك والدهان الدمشقي والأرابيسك، إضافة إلى القيشاني والسيراميك والحفر على الخشب والقش، وهي حرف ارتبطت بذاكرة دمشق وأسواقها القديمة.

وتحدث الضعضي عن حرفة النحاس التي شكّلت جزءاً من البيوت الدمشقية زمناً طويلاً، موضحاً أنها تتفرع إلى الطرق والحفر وتنزيل الفضة والذهب، وهي من المهن التي اشتهرت بها أحياء دمشقية عدة.

وأشار إلى أن عدداً من هذه الحرف تراجع حضورها نتيجة غياب شيوخ الحرفة وعدم انتقال الخبرة كاملة إلى الأجيال اللاحقة، إضافة إلى اعتماد الصناعة الحديثة على الآلات.

من الرعاية إلى الإنتاج

وبيّنت ممثلة مؤسسة نقاء القلوب حنان الرحيم، أن المؤسسة تعنى برعاية وتعليم ذوي الإعاقة ممن تجاوزوا 14 عاماً، عبر دورات مهنية وبرامج لمحو الأمية ومتابعة إنشاء مشاريع صغيرة تساعدهم على الاعتماد على الذات والانخراط في الحياة العملية.

وأوضحت أن المؤسسة التي أُشهرت نهاية عام 2024، وتعمل في غوطة دمشق منذ عام 2013، تستقطب طلاباً من دمشق وريفها، مشيرة إلى أن فعالية اليوم جاءت لتعريفهم بالحرف اليدوية السورية وتعزيز صلتهم بالتراث اللامادي بطريقة تفاعلية.

ولفتت إلى أن الحرفي الضعضي يدرّب طلاب المؤسسة أسبوعياً على النحاسيات باستضافة من المراكز الثقافية، بما يسهم في إكسابهم مهارات مهنية وفنية، ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة والإنتاج.

وتمنح مثل هذه الأنشطة الحرف التراثية حياة جديدة خارج إطار العرض والتوثيق، إذ تضعها في سياق اجتماعي وتربوي يقرّبها من فئات مختلفة، ويجعل من تعلّمها وسيلة لاكتشاف القدرات وصقل المهارات، إلى جانب قيمتها الجمالية والإنسانية التي تحفظ ذاكرة المكان، وتوسّع دائرة المشاركة المجتمعية.