سوريا في واجهة الشاشة العربية.. مهرجان روتردام يحتفي بسينما الذاكرة والصمود

أمستردام-سانا

تتجه أنظار المهتمين بالسينما العربية إلى مدينة روتردام الهولندية التي تستضيف بين الـ 10 و الـ 14 من حزيران الجاري الدورة الـ 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، في دورة تتخذ من سوريا محوراً رئيسياً لبرنامجها الثقافي والسينمائي، عبر مجموعة من العروض والفعاليات التي تتناول قضايا الهوية والذاكرة والهجرة والصمود الإنساني.

وبحسب الموقع الرسمي لمهرجان روتردام للفيلم العربي، فإن الدورة الحالية تحتفي بالحضور السينمائي السوري عبر برنامج خاص يتناول تداعيات الحرب التي فرضها النظام البائد على سوريا وشعبها، والهجرة وتجارب الصمود الإنساني، إلى جانب استضافة وتكريم شخصيات فنية سورية، وعرض مجموعة من الأفلام المرتبطة بالشأن السوري.

ويعد مهرجان روتردام للفيلم العربي من أبرز المنصات السينمائية العربية في أوروبا، إذ يهدف إلى مدّ جسور الحوار الثقافي بين العالم العربي وأوروبا، من خلال عرض أحدث الإنتاجات السينمائية العربية وإتاحة فضاءات للنقاش والتفاعل بين صناع الأفلام والجمهور.

وتحتل سوريا موقعاً محورياً في برنامج الدورة الحالية، من خلال مشروع “وجوه من سوريا” (Faces of Syria) الذي يستعرض تجارب السوريين داخل البلاد وفي بلدان اللجوء، ويطرح عبر السينما والنقاشات الثقافية أسئلة الهوية والانتماء والذاكرة والتحولات الاجتماعية التي شهدها السوريون خلال السنوات الماضية.

ويفتتح المهرجان فعالياته بعرض فيلم “سجلات من الحصار” للمخرج والكاتب الفلسطيني السوري عبد الله الخطيب، وهو عمل درامي يتناول حياة مدنيين محاصرين داخل مدينة أنهكتها الحرب، عبر خمس حكايات متقاطعة ترصد تفاصيل البقاء والأمل وسط الخوف والجوع والعزلة، وقد حاز الفيلم جائزة أفضل عمل أول في قسم “المنظورات” بمهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2026.

ويترافق حفل الافتتاح مع عرض موسيقي بعنوان “ذكريات الأفلام السورية” يستعيد محطات بارزة من تاريخ السينما السورية، من خلال الموسيقا والصورة والحوار، في محاولة للاحتفاء بالإرث السينمائي السوري وإبراز حضوره في الذاكرة الثقافية العربية.

أفلام سورية ورؤى بصرية جديدة

يتضمن البرنامج أيضاً عرض فيلم (شابشفتينج) “تغيير الشكل ” الذي تتبع جيلاً من الموسيقيين السوريين الشباب في المنافي، واستكشف علاقتهم بالذاكرة والتحول والمنفى من خلال الموسيقا الإلكترونية بوصفها وسيلة للمقاومة والتعبير الفني.

كما يشهد المهرجان عرض فيلم “لماذا أراك في كل شيء؟” الذي يتناول تجربة شابين سوريين وما رافقها من تحولات إنسانية واجتماعية خلال سنوات الثورة، إضافة إلى أعمال أخرى تلامس قضايا اللجوء والتهجير القسري والبحث عن الأمل وإعادة بناء الحياة، وقد أوردت هذه الأعمال ضمن البرنامج المعلن للمهرجان والفعاليات المرافقة له.

السينما السورية حاضرة في المشهد الثقافي الدولي

يعكس اختيار سوريا محوراً للدورة الحالية من مهرجان روتردام إدراكاً متزايداً لدور السينما السورية في توثيق التجارب الإنسانية المعاصرة، وقدرتها على تحويل الذاكرة الفردية والجماعية إلى أعمال فنية تتجاوز حدود المكان واللغة.

كما يؤكد هذا الحضور أهمية السينما بوصفها أداة للحوار الثقافي والتعريف بالتجارب الإنسانية للشعوب، ويمنح المبدعين السوريين مساحة أوسع للوصول إلى الجمهور الأوروبي والعالمي، في وقت تواصل فيه الأفلام السورية تسجيل حضور لافت في المهرجانات والمحافل السينمائية الدولية.