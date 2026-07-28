مباحثات سورية يابانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية ‏المشتركة‎ ‎

دمشق-سانا
بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع القائم بأعمال سفارة اليابان بدمشق أكيهيرو تسوجي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة إستراتيجية تخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
واستعرض العلي خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الاتحاد اليوم الإثنين الهيكلية الجديدة للاتحاد، ورؤيته في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب الدور الذي يطّلع به مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية، وجهود اللجان التخصصية، وفي مقدمتها لجنة التدريب والتعليم المهني، مشيداً بالجهود التي يبذلها تسوجي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا واليابان.
من جانبه، أعرب تسوجي عن إعجابه بالهيكلية الجديدة للاتحاد وما تعكسه من رؤية مؤسسية متطورة، مؤكداً استعداد الجانب الياباني لبناء شراكة فاعلة مع اتحاد غرف التجارة السورية، وبحث آليات التعاون التي تسهم في دعم الاتحاد وتطوير برامجه بما يخدم التنمية ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا واليابان، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.