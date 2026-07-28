مباحثات سورية يابانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية ‏المشتركة‎ ‎

دمشق-سانا‏

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع ‏القائم بأعمال سفارة اليابان بدمشق أكيهيرو تسوجي سبل ‏تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة إستراتيجية تخدم ‏المصالح المشتركة بين البلدين‎.‎

واستعرض العلي خلال اللقاء الذي جرى في مبنى ‏الاتحاد اليوم الإثنين الهيكلية الجديدة للاتحاد، ورؤيته في ‏دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب الدور الذي يطّلع به ‏مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية، وجهود اللجان ‏التخصصية، وفي مقدمتها لجنة التدريب والتعليم المهني، ‏مشيداً بالجهود التي يبذلها تسوجي في تعزيز العلاقات ‏الاقتصادية بين سوريا واليابان.

من جانبه، أعرب تسوجي عن إعجابه بالهيكلية الجديدة ‏للاتحاد وما تعكسه من رؤية مؤسسية متطورة، مؤكداً ‏استعداد الجانب الياباني لبناء شراكة فاعلة مع اتحاد ‏غرف التجارة السورية، وبحث آليات التعاون التي تسهم ‏في دعم الاتحاد وتطوير برامجه بما يخدم التنمية ويعزز ‏العلاقات الاقتصادية بين البلدين‎.‎

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع علاقات ‏التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا واليابان، ‏واستكشاف فرص جديدة للشراكة في مجالات التجارة ‏والاستثمار وبناء القدرات، بما يسهم في دعم مسار ‏التعافي الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في ‏التنمية‎.‎