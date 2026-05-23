المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 23 من أيار 2026

دمشق:

1. فعالية للأطفال تتضمن “رسماً وأعمالاً يدوية وأنشطة متنوعة”، تشارك فيها الأستاذتان وفاء الحافظ وباسمة كيلو، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 12 ظهراً.

2. ندوة بعنوان: “النكبة.. الرواية والرواة”، يشارك فيها الفنانون: تيسير إدريس، محمود خليلي، جوان جان، وتسيّر أعمال الندوة علا باشا، في مخيم اليرموك – شارع اليرموك، مقر الأكاديمية، قرب صيدلية عبير، الساعة الـ 1 ظهراً.

3. دورات خط الرقعة من المستوى المبتدئ إلى المتقدم، بإشراف الأستاذة ريم قبطان، في جمعية بيت الخط العربي والفنون بساحة الشهبندر مقابل وزارة التربية، الساعة الـ 2:30 ظهراً.

4. محاضرة بعنوان: “جولة بصرية في رحاب مآذن دمشق”، يلقيها المهندس صالح المعراوي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

5. عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “السنافر: القرية المفقودة” و”الأسد الملك”، في سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

6. محاضرة بعنوان: “فضل الليالي العشر وعيد الأضحى”، يقدمها الأستاذ معاذ شيخ محمد، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

7. جلسة نقاش بعنوان: “المسرح في مدينة دمشق”، يلقيها مدير مهرجان سوريا المسرحي الأستاذ محمد زكور، في مسرح القباني، الساعة الـ 7 مساءً.

8. أمسية غنائية بعنوان: “ضع يدك بيدي”، تحييها جوقة عطر للغناء الجماعي وأوركسترا الفن السوري، بمشاركة دلامة شهاب وقيادة حسين مصعب القدور، في دار أوبرا دمشق، الساعة الـ 7:30 مساءً.

9. عرض أفلام “الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1. ندوة حوارية بعنوان: “استخدام التقانات الحديثة في العلوم الجغرافية”، تلقيها الدكتورة أسماء الفوال، في كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية بالتل، الساعة الـ 11 صباحاً.

2. ورشة تفاعلية بعنوان: “ما وراء الشاشات: كيف نفهم ونقود حياتنا في العصر الرقمي”، يقدمها المهندس رياض حامد، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 5 مساءً.

3. عرض مصوّر لمسرحية “عودة دانتون”، يشارك فيها: أمل عمران، محمد آل رشي، كنان حميدان، محمد ديبو، تأليف مضر الحجي، وإخراج عمر العريان، يلي العرض جلسة نقاش بمشاركة فريق المسرحية عبر الإنترنت، في مقر نادي سينما جرمانا حي القريات، الساعة الـ 6 مساءً.

حمص:

1. جلسة نقاش بعنوان “المسرح في مدينة حمص”، يلقيها مدير مهرجان سوريا المسرحي الأستاذ محمد زكور، في مديرية الثقافة بحمص قاعة سامي الدروبي، الساعة الـ 1 ظهراً.

2. عرض فيلم “مهب الريح”، من إخراج إياد الجرود، في مركز هارموني بشارع الأظن، الساعة الـ 6 مساءً.

3. افتتاح معرض رسم بعنوان: “عبق المبدعين” للفنان منيف كنوزي، في المركز الثقافي بمرمريتا، الساعة الـ 6 مساءً.

4. حفل غنائي يحييه الثنائي “نور وعلا”، في نادي الرابطة الأخوية الأرثوذكسية ببستان الديوان في حمص، الساعة الـ 7 مساء.

حماة:

1 – جلسة حوارية بعنوان: “المسرح في مدينة حماة”، يلقيها مدير مهرجان سوريا المسرحي الأستاذ محمد زكور، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 . عرض الفيلم الأمريكي “معركة تلو الأخرى”، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 7 مساءً.

طرطوس:

1. ورشة أدبية بإشراف الأديبتين لينا حمدان وضحى أحمد، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10 صباحاً.

2. أمسية قصصية بعنوان: “على الحافة” للكاتبة والناقدة الأدبية ناهده عقل، مع مشاركة عزف على الناي للفنان حسان عيد، في مكتبة الملتقى الثقافي الخيري في مشتى الحلو، الساعة الـ 7 مساءً.

اللاذقية:

1. ورشة عمل للأطفال بعنوان “فن الأوريغامي” في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2. جلسة حوارية تنظمها منصة ذاكرة إبداعية للثورة السورية بعنوان: “قصة مدينة”، يشارك فيها كل من الكاتب والصحفي نوار جبّور ومؤسسة ومديرة ذاكرة إبداعية سنا يازجي، وتدير الجلسة صفية عثمان في متحف اللاذقية الوطني، الساعة الـ 6 مساءً.

3. محاضرة بعنوان “المعالم الأثرية في مدينة جبلة”، يقدمها الدكتور المهندس هاني هاشم ودح، في مقر جمعية العاديات بشارع 8 آذار، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1. ورشة تبسيط الزخارف الإسلامية الهندسية، تنظمها حركة الفن الشعبي الحلبي، في منارة حلب القديمة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2. ورشة “صناعة الخراف” للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 1 ظهراً.

3 . محاضرة توعوية بعنوان: “صحة المرأة بين الوقاية والكشف المبكر” للخبيرة ليلى الحاج عمر، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 2 ظهراً.

4 . عرض أفلام “الرئيسيات، صافرة، الدراما، الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.