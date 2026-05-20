أول فيلم عربي بتقنية “سكرين إكس” يراهن على الإبهار البصري

دمشق-سانا

في خطوة تعكس التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة السينما العربية، يستعد فيلم الأكشن العربي الضخم “سفن دوجز” للانطلاق في دور العرض اعتباراً من الـ 27 من أيار الجاري، حاملاً معه تجربة تقنية غير مسبوقة بوصفه أول فيلم عربي يُعرض بتقنية “سكرين إكس” العالمية التي تمنح المشاهد رؤية بانورامية بزاوية 270 درجة.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ أن الفيلم يواصل تحقيق أرقام قياسية، مؤكداً عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عرضه بهذه التقنية المتقدمة يشكل محطة جديدة في مسار الإنتاج السينمائي العربي، ويضعه في مصاف الأعمال التي تراهن على الابتكار البصري وتطوير تجربة الجمهور.

تقنية “سكرين إكس” الشاشة تتجاوز حدودها التقليدية

تُعد تقنية “سكرين إكس” إحدى أحدث تقنيات العرض السينمائي في العالم، إذ تمتد الصورة من الشاشة الرئيسية إلى الجدارين الجانبيين داخل القاعة، بما يخلق فضاء بصرياً واسعاً يحيط بالمشاهد ويجعله جزءاً من الحدث، ولا سيما في مشاهد المطاردات والانفجارات والمعارك واسعة النطاق.

وتستخدم هذه التقنية في عدد محدود من دور العرض حول العالم، وتُعد من أبرز أدوات التطوير في صناعة السينما الحديثة لما توفره من إحساس عالٍ بالاندماج والتفاعل.

“سفن دوجز”.. ملحمة أكشن بطاقم عربي وعالمي

يجمع “سفن دوجز” بحسب الموقع الالكتروني الخاص بالفيلم بين نجمي السينما العربية كريم عبد العزيز وأحمد عز، ويشاركهما نخبة من النجوم العالميين والعرب، منهم الإيطالية مونيكا بيلوتشي، والنجم الهندي سلمان خان، والممثل سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية ماكس هوانغ، إضافة إلى تارا عماد وساندي بيلا، فيما يؤدي الفنان السعودي ناصر القصبي دور اللواء ناصر، ويشاركه الفنان المصري سيد رجب في دور اللواء صبري.

والفيلم مأخوذ عن قصة لتركي آل الشيخ وفريق “بيج تايم”، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح، فيما تولى إخراجه الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح المعروفان بإخراج فيلم “باد بويز: رايد اور داي”.

ويضم العمل مجموعة من أبرز المتخصصين في صناعة السينما العالمية، من بينهم مدير التصوير روبريخت هيفارت، ومصمم الإنتاج بول كيربي، ومصممة الأزياء بياتريس جيانيني، إضافة إلى فريق تصميم المعارك “87 اليفن” بقيادة ستيفن دن-ليفي، وهو الفريق الذي شارك في تنفيذ مشاهد الحركة في سلسلة جون ويك.

كما يتولى المؤثرات الخاصة دانكن كاب، المعروف بمشاركته في أعمال سينمائية كبرى مثل” بات مان بيجينز”.

إنجازات قياسية قبل العرض

حظي الفيلم وفق الموقع باهتمام واسع منذ الإعلان عنه، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تنفيذه واحداً من أضخم الانفجارات المستخدمة في تاريخ السينما، في مؤشر على حجم الإنتاج والطموح الفني الذي يقف وراءه.

ويعتمد العمل على مشاهد أكشن مكثفة ومطاردات دولية، ضمن معالجة بصرية تستهدف تقديم تجربة سينمائية تضاهي المعايير العالمية.

نقلة نوعية في الصناعة السينمائية العربية

يمثل “سفن دوجز” نموذجاً جديداً للإنتاج العربي المشترك الذي يجمع بين الإمكانات التقنية الحديثة والخبرات الدولية، مع الحفاظ على حضور عربي واضح في القصة والبطولة والهوية.

ويؤكد هذا المشروع أن السينما العربية باتت أكثر قدرة على خوض تجارب إنتاجية كبرى، والانفتاح على تقنيات العرض المتقدمة، بما يعزز حضورها في الأسواق العالمية ويمنح الجمهور العربي تجربة مشاهدة تضاهي أحدث ما تقدمه صناعة السينما الدولية.