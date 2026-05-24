محاضرة فكرية في ثقافي دير الزور بعنوان “ثقافتنا بين الضحية ورسائل النجاة”

أقامت مديرية الثقافة في دير الزور مساء اليوم الأحد، محاضرة فكرية بعنوان: “ثقافتنا بين الضحية ورسائل النجاة.. إشهار هوية وتحديد مسار”، ألقاها نقيب المعلمين بدير الزور مثنى الحاج عمر.

وتناولت المحاضرة التي أقيمت في المركز الثقافي بمدينة دير الزور محاور عدة، أبرزها الفرق بين عقليتي الناجي والضحية.

وحسب المحاضر، فإن “الضحية يفسر الحياة بمنطق المؤامرة ولوم الآخرين وتقديس العجز وانتظار المنقذ وصناعة المبررات، بينما يلملم الناجي أشلاءه ويسعى لإنقاذ ما تبقى منه، وكيف يبدأ من جديد”، مبنياً أن “الضحية “تعرّف نفسها بما فُعل بها، بينما يعرّف الناجي نفسه بما سيفعله بعد الألم”.

كما تحدث الحاج عمر عن كيفية “تحول الشعوب لضحايا، وذلك حين تعيش على الخوف ويتحول الماضي إلى مخدّر لتبرير فلسفة الهزيمة عبر ذكر أمجاد الأجداد، وحين يصبح النقد بديلاً عن الفعل”.

وتطرقت المحاضرة إلى أبرز قواعد نقل المجتمع للإيجابية عبر “تغيير الفكرة قبل السلوك وبناء ثقافة المسؤولية لا ثقافة الضحية، وصناعة القدوات وتحويل الإيجابية من فكرة لعادة”.

وأوضح الحاج عمر لمراسل سانا، أن المحاضرة تهدف إلى “إعادة بث روح الإيجابية وروح أننا في مجتمع حاضر في هذه الثورة العظيمة، وأن علينا ألا نيأس مهما حصل، وألا نركن للبؤس والشقاء وأن بناء المجتمع هو مهمتنا جميعاً”.

كما أشار في هذا المجال إلى أن “المحاضرة تهدف إلى إشاعة عقلية الإيجاب في المجتمع حتى ننتقل من خندق السلبية إلى خندق الإيجابية”.

وأفاد مدير المركز الثقافي عبد الناصر حداد في تصريح مماثل، أن “المحاضرة لم تكن مجرد بحث أكاديمي، بل كانت محاضرة تفاعلية تعلمنا كيف ننشئ هوية تفاعلية نقود بها المبادرات والبناء”.

يذكر أن مديرية الثقافة في دير الزور، تنظم بشكل دوري محاضرات وندوات ونشاطات بهدف رفع السوية الفكرية ونشر ثقافة الوعي لدى المجتمع.