الأزياء الشعبية في الغوطة ودمشق خلال مئة عام.. هوية تتجدد وتفاصيل ‏تعكس الفوارق الاجتماعية

دمشق-سانا

قدم الباحثان في التراث أحمد برهوم ومحمد دبور، قراءة موسّعة في ‏تطور ‏اللباس الدمشقي والغوطاني ودلالاته الاجتماعية والثقافية‎، وذلك في ندوة ‏تراثية استضافها المركز الثقافي العربي في العدوي بدمشق، بعنوان “الأزياء ‏الشعبية في الغوطة الشرقية ودمشق”.‏

وتناول الباحثان مراحل تطور اللباس التقليدي الدمشقي وصولاً إلى الطقم، ‏إضافة إلى العادات المرتبطة بالألبسة في المناسبات الاجتماعية، كما ‏استعرضا الفروقات بين أزياء الغوطة الشرقية ودمشق، ومنها اختلاف ‏تفاصيل الشروال بين دوما وحرستا من حيث الطول والعرض، وتباين ألوان ‏الملاية النسائية، إذ يغلب الأحمر والزهري في حرستا، مقابل الأسود ‏المطرّز بالأحمر في دوما‎.‎

تطور الأزياء الشعبية خلال مئة عام

وأوضح الباحث أحمد برهوم لـ سانا، أن الندوة ركزت على التراث المادي ‏واللامادي، وعلى تطور اللباس الشعبي خلال المئة عام الماضية، مشيراً إلى ‏أن لكل منطقة في الغوطة الشرقية خصوصيتها في شكل الشروال وألوان ‏الملاية والزخارف المستخدمة.‏

ولفت إلى أن الأزياء القديمة كانت تعكس الفوارق الاجتماعية بين الطبقات ‏من خلال نوع الأقمشة والتطريزات، مؤكداً أن اللباس التراثي يمثل “هوية ‏متجددة” ينبغي الحفاظ عليها عبر إدراج مواد خاصة بالتراث الشعبي في ‏المناهج التعليمية‎.‎

من جهته، بيّن المهندس محمد دبور أنه ركز خلال المحاضرة على تطور ‏اللباس الدمشقي منذ العهد المملوكي حتى اليوم، وتأثره بالحضارات ‏المتعاقبة والموضة الغربية، مؤكداً أن توثيق الأزياء التراثية يسهم في تعزيز ‏الوعي بالهوية السورية لدى الأجيال الجديدة‎.‎

وتأتي هذه الندوة ضمن نشاطات مديرية الثقافة بدمشق التابعة لوزارة الثقافة، ‏الهادفة إلى إحياء الموروث الشعبي السوري وتعريف الأجيال الجديدة ‏بالعادات والتقاليد والأزياء التراثية في مختلف المناطق السورية‎.‎