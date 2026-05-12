عبد الرحيم أمين.. خطاط نقش روحه على كسوة الكعبة المشرفة

الرياض-سانا

نسجَ الخطاط السعودي الراحل عبد الرحيم أمين اسمه بهدوء فوق الحرير الأسود لكسوة الكعبة المشرفة، بعدما كرّس سنوات طويلة لفن الخط العربي وخدمة الحرمين الشريفين، حتى غدت الحروف التي خطّها جزءاً من الذاكرة البصرية للمسلمين في أنحاء العالم.

وبين خيوط الذهب والفضة، كان الخطاط أمين يرسم الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية بعناية استثنائية، مدركاً أن كل حرف سيُطرَّز على أثواب أقدس بقاع الأرض.

حروف تطرز بالقداسة

ويُعدّ أمين واحداً من أشهر الخطاطين الذين ارتبطت أعمالهم بكسوة الكعبة خلال القرن العشرين، إذ عُرف بإبداعه في كتابة النصوص القرآنية والزخارف الإسلامية التي تُطرّز على حزام الكعبة وستارة بابها، وهي مهمة لا تُمنح إلا لأصحاب المهارة العالية والدقة الفنية الكبيرة.

وكان أمين يعمل ضمن منظومة متكاملة تضم أكثر من 154 صانعاً وحرفياً وفنياً، يتشاركون في إنجاز الكسوة المشرفة سنوياً، حيث تستغرق مراحل إعدادها نحو عشرة أشهر، تبدأ بصباغة الحرير الأسود، وتنتهي بالتطريز اليدوي بخيوط الذهب والفضة.

خط الثلث.. هيبة الحرف وروحانية المعنى

اشتهر أمين بإتقانه لخط الثلث الجلي المركب، أحد أكثر الخطوط العربية فخامة وصعوبة، لما يحتاجه من مهارة دقيقة في توزيع الحروف وتناسقها وانسيابها البصري، حيث يعد هذا الخط من أبرز الخطوط المستخدمة في كتابة الآيات القرآنية على المساجد والقباب والكسوات الرسمية، لما يمنحه من هيبة وروحانية وجمال فني.

وكان أمين يتولى كتابة الآيات القرآنية والعبارات الإسلامية التي تُطرّز على الكسوة، ومن بينها آيات ترتبط بتوحيد الله وتعظيم بيته الحرام، إلى جانب الشهادتين والزخارف الخطية المحيطة بحزام الكعبة، إضافة إلى النقوش الخاصة بستارة باب الكعبة المشرفة.

وعُرف الخطاط الراحل بدقته الشديدة وحرصه الكبير على توازن الحروف وانسجامها قبل اعتمادها للتطريز، إذ كان يتعامل مع كل كلمة بوصفها جزءاً من عمل يحمل قدسية خاصة لدى المسلمين.

من مصنع الكسوة إلى ذاكرة الحرم

ارتبط اسم عبد الرحيم أمين بمصنع كسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، الذي شكّل على مدى عقود مدرسة فنية متكاملة تجمع بين الحرف التقليدية وفنون الخط والزخرفة الإسلامية.

وكان الخطاط يبدأ عمله برسم الآيات يدوياً على الورق وفق مقاييس دقيقة، قبل نقلها إلى القماش الحريري لتبدأ مراحل التطريز بخيوط الذهب والفضة، في عملية تتطلب تنسيقاً مستمراً بين الخطاطين والحرفيين والمطرزين حتى تظهر الكسوة بالشكل الذي يليق بمكانة الكعبة المشرفة.

وحظي أمين بتقدير واسع من المملكة العربية السعودية التي أولت اهتماماً كبيراً بالحرفيين والخطاطين العاملين في خدمة الكسوة، تقديراً لدورهم في الحفاظ على الهوية الفنية والحضارية الإسلامية.

ومن أبرز المواقف التي ارتبطت باسمه، طلب الخطاط من الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود أن يبقى اسمه مثبتاً على كسوة الكعبة طوال حياته، تقديراً لرحلته الطويلة في خدمتها، في مشهد يعكس عمق العلاقة الروحية التي ربطته بهذا العمل الاستثنائي.

ورغم أن أمين لم يُرزق بأبناء يحملون اسمه، فإن أعماله الفنية أبقت حضوره حياً في ذاكرة الحرم المكي، إذ تحوّلت الحروف التي خطّتها يداه إلى جزء من تاريخ الكسوة، وإلى شاهد بصري خالد على جمال الخط العربي فوق أثواب الكعبة المشرفة.