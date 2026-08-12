من هواية إلى رسالة تحفظ التراث السوري.. شابة من حلب تحيي حرفتي التلبيد والرسم على الزجاج

بازار “أفكار” أكثر من خمسين مشروعاً صغيراً ومتنوّعاً بفندق سفير حمص
أفواج الهندسة في وزارة الدفاع تواصل العمل على إزالة الألغام في جبل التركمان بريف اللاذقية
لقاء للصيادلة السوريين في ألمانيا ‏لتعزيز التعاون وإطلاق مبادرات إنسانية داخل ‌‏وطنهم الأم
أبناء مدينة منبج في ألمانيا ينظمون فعالية دعم ومناصرة لحملة “فزعة منبج”
استكمال توزيع منحة البذار والأسمدة على المزارعين في ريف السويداء الغربي.
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